Найбільше з початку війни в Ірані: ціни на бензин у США впали
- Середня ціна на бензин у США впала до 4,15 долара за галон, що є першим значним зниженням з початку війни з Іраном.
- Ціни на нафту залишаються високими, близько 100 доларів за барель, і повернення до довоєнних рівнів цін на бензин є малоймовірним у найближчий час.
Мешканці Сполучених Штатів нарешті отримують невелике полегшення щодо цін на пальне. Середня по країні ціна на звичайний бензин у п’ятницю знизилася до 4,15 долара за галон.
Що відбувається з цінами на бензин у США?
Зниження з 4,17 долара за галон у четвер означає перший випадок, коли середні ціни на бензин у США впали більш ніж на один цент від початку війни з Іраном наприкінці лютого, про що пише CNN.
Але аналітики застерігають: ціни на бензин навряд чи повернуться до довоєнного рівня – нижче 3 доларів за галон – найближчим часом. За сприятливих умов ціни на пальне зростають швидко, але падають повільно.
Будь-яке сьогоднішнє зниження буде обмеженим через те, що нафта залишається дуже дорогою. Вартість наближається до 100 доларів за барель, порівняно з менш ніж 60 доларами на початку року.
Попри перемир’я з Іраном, морський рух через критично важливу Ормузьку протоку залишається обмеженим.
Ба більше, енергетичні об’єкти на Близькому Сході були пошкоджені, персонал евакуйований, а видобуток частково зупинений через нестачу потужностей для зберігання,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! На відновлення всього процесу знадобиться час і кошти.
Що відбувається з цінами на пальне в Україні?
Зокрема ціни на пальне незабаром мають стабілізуватися. Але тільки після стабілізації на Близькому Сході. Саме на цих тлі подій й виросла вартість бензину та дизелю. Про це раніше повідомляла Юлія Свириденко.
Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС - це відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані,
– пояснила очільниця уряду.
Важливо! Зокрема для України наразі важливо уникнути саме дефіциту пального.
Що ще слід знати про пальне?
- Володимир Зеленський запевнив, що Україна не матиме дефіциту пального. Проте відзначив, що з дизелем є деякі труднощі, проте не з бензином.
- Експерти раніше зазначали, що коли ситуація стабілізується, а постачання нафти відновиться, то показники на біржі швидко знизяться. Водночас ціни на пальне в Україні гіпотетично можуть перетнути позначку в 100 гривень за літр. Але це завершиться скороченням споживання й закриттям заправок.