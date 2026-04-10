Найбільше з початку війни в Ірані: ціни на бензин у США впали

Мешканці Сполучених Штатів нарешті отримують невелике полегшення щодо цін на пальне. Середня по країні ціна на звичайний бензин у п’ятницю знизилася до 4,15 долара за галон.

Що відбувається з цінами на бензин у США?

Зниження з 4,17 долара за галон у четвер означає перший випадок, коли середні ціни на бензин у США впали більш ніж на один цент від початку війни з Іраном наприкінці лютого, про що пише CNN.

Читайте також Ціни на пальне дещо знизилися: що відбувається на АЗС в Україні

Але аналітики застерігають: ціни на бензин навряд чи повернуться до довоєнного рівня – нижче 3 доларів за галон – найближчим часом. За сприятливих умов ціни на пальне зростають швидко, але падають повільно.

Будь-яке сьогоднішнє зниження буде обмеженим через те, що нафта залишається дуже дорогою. Вартість наближається до 100 доларів за барель, порівняно з менш ніж 60 доларами на початку року.

Попри перемир’я з Іраном, морський рух через критично важливу Ормузьку протоку залишається обмеженим.

Ба більше, енергетичні об’єкти на Близькому Сході були пошкоджені, персонал евакуйований, а видобуток частково зупинений через нестачу потужностей для зберігання,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! На відновлення всього процесу знадобиться час і кошти.

Що відбувається з цінами на пальне в Україні?

Зокрема ціни на пальне незабаром мають стабілізуватися. Але тільки після стабілізації на Близькому Сході. Саме на цих тлі подій й виросла вартість бензину та дизелю. Про це раніше повідомляла Юлія Свириденко.

Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС - це відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані,

– пояснила очільниця уряду.

Важливо! Зокрема для України наразі важливо уникнути саме дефіциту пального.

Що ще слід знати про пальне?