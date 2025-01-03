Ціни на газ у Європі зросли: все через припинення транзиту через Україну
Ціни на природний газ готуються до тижневого зростання на 5%. Наразі ринок Європи стикнувся з виснаженнями власних запасів й припиненням транзиту газу з Росії через Україну. Таким чином, ціни перебувають поблизу 14-місячного максимуму, а це більше ніж після енергетичної кризи в регіоні 2 роки тому.
Як подорожчав газ у Європі після 1 січня
Станом на 3 січня ф'ючерси на газ торгувалися близько 50 євро за мегават-годину. А за підсумками тижня очікується зростання приблизно на 5%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також У ЄС знайшли альтернативи російському газу, що постачався через Україну
Це стане третім поспіль тижневим підвищенням, навіть попри низьку активність торгів через новорічні свята,
Наразі підземні сховища у Європі заповнені приблизно на 72% порівняно з 86% на цей же час торік. Відтак похолодання можуть сприяти подальшому скороченню запасів.
Зверніть увагу! Наразі ризик дефіциту запасів є невеликим. Однак поточна ситуація із запасами зробить завдання накопичення газу до наступного опалювального сезону складнішим.
Чи дорожчатиме газ надалі
- Європа зараз стає більш вразливою до ринкової волатильності. Все через те, що континент більше залежить від глобального ринку скрапленого природного газу (СПГ) після припинення постачання російського газу.
- Крім того, цінові коливання також збігаються зі збоєм у роботі норвезького заводу СПГ Hammerfest, який призупинив операції до 9 січня через поломку компресора.
- Ф'ючерси на газ на найближчий місяць у Нідерландах, які є європейським еталоном, залишалися стабільними на рівні 50,20 євро за мегават-годину станом на ранок в Амстердамі.
Зауважте! Є очікування, що у довгостроковій перспективі ціни на газ знизяться через те, що на ринок вийдуть додаткові постачання.