Ціни на газ у Європі зросли: все через припинення транзиту через Україну

Ціни на природний газ готуються до тижневого зростання на 5%. Наразі ринок Європи стикнувся з виснаженнями власних запасів й припиненням транзиту газу з Росії через Україну. Таким чином, ціни перебувають поблизу 14-місячного максимуму, а це більше ніж після енергетичної кризи в регіоні 2 роки тому.

Як подорожчав газ у Європі після 1 січня

Станом на 3 січня ф'ючерси на газ торгувалися близько 50 євро за мегават-годину. А за підсумками тижня очікується зростання приблизно на 5%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Це стане третім поспіль тижневим підвищенням, навіть попри низьку активність торгів через новорічні свята,

Наразі підземні сховища у Європі заповнені приблизно на 72% порівняно з 86% на цей же час торік. Відтак похолодання можуть сприяти подальшому скороченню запасів.

Зверніть увагу! Наразі ризик дефіциту запасів є невеликим. Однак поточна ситуація із запасами зробить завдання накопичення газу до наступного опалювального сезону складнішим.

Чи дорожчатиме газ надалі

Європа зараз стає більш вразливою до ринкової волатильності. Все через те, що континент більше залежить від глобального ринку скрапленого природного газу (СПГ) після припинення постачання російського газу.

Крім того, цінові коливання також збігаються зі збоєм у роботі норвезького заводу СПГ Hammerfest, який призупинив операції до 9 січня через поломку компресора.

Ф'ючерси на газ на найближчий місяць у Нідерландах, які є європейським еталоном, залишалися стабільними на рівні 50,20 євро за мегават-годину станом на ранок в Амстердамі.

Зауважте! Є очікування, що у довгостроковій перспективі ціни на газ знизяться через те, що на ринок вийдуть додаткові постачання.