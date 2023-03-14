Підвищити можуть аж вдвічі: скільки платитимуть українці за новими тарифами на світло

Нові тарифи на електроенергію для населення не за горами. Відповідно, ціни можуть піднятися вдвічі. Тобто ціни у 1,44 та 1,68 гривні за кіловат-годину може вже не бути.

На скільки можуть підвищити тариф на світло

Внаслідок ракетних атак Росії по критичній інфраструктурі України, відновлення енергосистеми потребує як часу, так і чималих коштів. Відповідно тарифи на електроенергію можуть підняти суттєво – аж удвічі.

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Мова йде проЦікаво, що бізнес вже платить за ринковими цінами. За кожну кіловат-годину вони віддають 6,05 гривні. Зараз тариф для населення становить 1,44 гривні, якщо споживання у місяць не перевищує 250 кіловатів. А 1,68 гривні – якщо споживання у місяць склало понад 250 кіловатів.

Однак поки що офіційних рішень щодо підвищення немає. Тому ціни можуть не підняти до 2,3 –2,5 гривні за кіловат-годину.

Як можуть змінитися платіжки за світло

За словами експерта Олега Попенка, зараз населення, яке використовує щомісяця 250 кіловатів на годину, платять за струм 360 гривень, а при споживанні 251 кіловату – вже 421,6 гривні.

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Відповідно, якщо тариф піднімуть вдвічі, за споживання 250 кіловатів у місяць доведеться платити

Крім того, через низькі тарифи на світло, які є зараз, уряд субсидує як тих, хто може в повному обсязі сплачувати комунальні послуги, так і тих, хто реально потребує соцдопомоги. Підвищення цін має змінити цю ситуацію.