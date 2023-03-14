На сколько могут повысить тариф на свет

В результате ракетных атак России по критической инфраструктуре Украины, восстановление энергосистемы требует как времени, так и немалых средств. Соответственно тарифы на электроэнергию могут поднять существенно – вдвое.

Интересно Тариф на воду вырастет: в НКРЭКУ рассказали когда ждать повышения

Речь идет о повышение до почти 2,5 гривны за киловатт-час. Интересно, что бизнес уже платит по рыночным ценам. За каждый киловатт-час они отдают 6,05 гривны. В настоящее время тариф для населения составляет 1,44 гривны, если потребление в месяц не превышает 250 киловатт. А 1,68 гривны – если потребление в месяц составило более 250 киловатт.

Однако пока официальных решений по повышению нет. Поэтому цены могут не поднять до 2,3 – 2,5 гривны за киловатт-час.

Как могут измениться платежки за свет

По словам эксперта Олега Попенко, сейчас население, использующее ежемесячно 250 киловатт в час, платят за ток 360 гривен, а при потреблении 251 киловатта – уже 421,6 гривны.

Актуально Есть 10 сценариев смены тарифа на электроэнергию: когда будет новая цена

Соответственно, если тариф поднимут вдвое, за потребление 250 киловатт в месяц придется платить уже 720 гривен.

Кроме того, из-за низких тарифов на свет, которые есть сейчас, правительство субсидирует как тех, кто может в полном объеме платить коммунальные услуги, так и реально нуждающихся в соцпомощи. Повышение цен должно изменить ситуацию.