На сколько могут повысить тариф на свет
В результате ракетных атак России по критической инфраструктуре Украины, восстановление энергосистемы требует как времени, так и немалых средств. Соответственно тарифы на электроэнергию могут поднять существенно – вдвое.
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Однако пока официальных решений по повышению нет. Поэтому цены могут не поднять до 2,3 – 2,5 гривны за киловатт-час.
Как могут измениться платежки за свет
По словам эксперта Олега Попенко, сейчас население, использующее ежемесячно 250 киловатт в час, платят за ток 360 гривен, а при потреблении 251 киловатта – уже 421,6 гривны.
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Кроме того, из-за низких тарифов на свет, которые есть сейчас, правительство субсидирует как тех, кто может в полном объеме платить коммунальные услуги, так и реально нуждающихся в соцпомощи. Повышение цен должно изменить ситуацию.