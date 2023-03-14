На скільки можуть підвищити тариф на світло
Внаслідок ракетних атак Росії по критичній інфраструктурі України, відновлення енергосистеми потребує як часу, так і чималих коштів. Відповідно тарифи на електроенергію можуть підняти суттєво – аж удвічі.
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Однак поки що офіційних рішень щодо підвищення немає. Тому ціни можуть не підняти до 2,3 –2,5 гривні за кіловат-годину.
Як можуть змінитися платіжки за світло
За словами експерта Олега Попенка, зараз населення, яке використовує щомісяця 250 кіловатів на годину, платять за струм 360 гривень, а при споживанні 251 кіловату – вже 421,6 гривні.
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Крім того, через низькі тарифи на світло, які є зараз, уряд субсидує як тих, хто може в повному обсязі сплачувати комунальні послуги, так і тих, хто реально потребує соцдопомоги. Підвищення цін має змінити цю ситуацію.