"НКРЕКП не встановлює ціни": регулятор пояснив здорожчання електроенергії
- Голова НКРЕКП Юрій Власенко заявив, що ціни на електроенергію для непобутових споживачів формуються ринковим шляхом, а не встановлюються регулятором.
- Причинами зростання цін для бізнесу є складна ситуація в енергосистемі через масовані атаки на українську енергоструктуру, що викликало дефіцит енергії.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не встановлює прямо ціни на електроенергію для непобутових споживачів. Їх визначає лише ринок.
Хто встановлює ціни на електрику?
Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова НКРЕКП Юрій Власенко.
Для таких споживачів ціна формується ринковим шляхом на конкурентних сегментах ринку електричної енергії, насамперед на ринку на добу наперед та на внутрішньому добовому ринку,
– зазначив Власенко.
Він наголосив, що за чинними повноваженнями регулятор безпосередньо займається встановленням тарифів на передачу та розподіл електроенергії.
Відповідно у грудні минулого року НКРЕКП затвердила ці тарифи на 2026 рік. Протягом першого кварталу тарифи на передачу та розподіл поки не змінюються.
Це принципова позиція, оскільки будь-яка динаміка цін, яку ми спостерігаємо у платіжках, є похідною від ринкової кон'юктури, а не є результатом адміністративного регулювання зі сторони регулятора.
Чому зросли ціни на електроенергію?
Причини зростання цін на електроенергію для бізнесу Власенко вбачає у винятково складній ситуації, яка склалася в енергосистемі у третій декаді січня та першій декаді лютого.
Ринок формувався в воєнних умовах з суттєвою зміною структури виробництва електричної енергії, дефіцитом електроенергії, який мав об'єктивний, а не спекулятивний характер,
– наголосив Власенко.
Головним чинником дефіциту енергії були масовані атаки Росії на українську енергоструктуру:
- за цей період енергосистема зазнала понад 30 ракетно-дронових атак;
- наслідком ударів стали як прямі пошкодження об'єктів, так і вимушені обмеження в роботі об'єктів генерації з міркувань стабільності і безпеки системи.
У пікові моменти втрати потужності сягали до 40% від фактичного споживання, що й викликало дефіцит енергії. А за таких умов зростання цін є об'єктивним економічним процесом, а не дисфункцією ринку, підкреслив очільник Комісії.
Зауважте! У вівторок, 10 лютого, народні депутати на пленарному засіданні парламенту викликали до Ради голову НКРЕКП. Вони захотіли отримати від Власенка обґрунтовану відповідь, чому останнім часом зросли тарифи на електроенергію для бізнесу.
Що відповіли депутати на заяву Власенка?
Однак деякі нардепи не надто повірили поясненням голови Комісії. Зокрема, представник "Слуги народу" Руслан Горбенко закликав перезавантажити НКРЕКП та влаштувати перевірки.
Ми знаємо, що цей орган незалежний, але треба перезавантажувати і вводити поліграф раз на два місяці для керівників,
– заявив Горбенко.
Які тарифи встановила НКРЕКП для бізнесу?
НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу у 2026 році. Загальне зростання становитиме 7,2%, повідомили в "Укренерго".
Нові тарифи запроваджують поетапно. З 1 січня 2026 року вартість послуг з передачі електроенергії зросла з 686,23 гривні до 713,68 гривні за мегават-годину. Цей тариф діятиме до кінця березня.
Другий етап підвищення запланований на 1 квітня 2026 року. Із цього моменту й до завершення року тариф на передачу електроенергії становитиме 742,91 гривні за мегават-годину. Окрім цього, регулятор затвердив збільшення тарифів на послуги диспетчерського управління на 11,2%.