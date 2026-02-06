Для декого здорожчання вже відбулося: чому тариф на електроенергію може зрости у 2026 році

Ціна на електроенергію для українців не змінювалася з червня 2024 року. До кінця квітня 2026 року тариф залишиться незмінним, проте існує можливість його підвищення до економічно обґрунтованого рівня після завершення опалювального сезону.

Чому в Україні здорожчала електроенергія без підняття тарифу?

Населення й бізнес уже платить за електроенергію більше, ніж за наявним тарифом, адже використовує генератори в умовах спричинених обстрілами знеструмлень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

На думку експерта, допомогу на сплату комунальних послуг потрібно спрямовувати персонально замість того, щоб субсидіювати тарифи всьому населенню.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Підвищення – це просто-напросто безпекова наша необхідність. Будьмо відвертими, для більшості населення й для бізнесу вже давно електрика коштує від 15 до 25 гривень за кіловат по одній простій причині: користуються дизельними й бензиновими станціями (генераторами, – 24 Канал). Тож насправді підвищення вже відбулося. Просто соціальна політика повинна бути адресною.

Нині ціна на електроенергію для населення України становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Також діє пільговий тариф для користувачів електроопалювальних установок.

Зауважте! Ціни є фіксованими в межах дії ПСО – покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії, що зобов'язує Енергоатом та Укргідроенерго забезпечувати побутових споживачів доступною електроенергією. Нещодавно Уряд продовжив його дію до 30 квітня 2026 року.

Чому ціну на електроенергію для населення потрібно підвищити?

З погляду експерта Андрія Закревського, для всіх областей України не варто встановлювати єдиний економічно обгрунтований тариф, натомість доцільніше впровадити регіональну градацію з ринковим ціноутворенням.

Це все повинно створюватися в умовах розуміння, що одні регіони є прифронтовими, що для більших міст потрібні зараз більші вкладення. Я б урівнялівки не робив. Натомість перейшов би на ринкові відносини. Вони призвели б до того, що в місцях дефіциту ціна була б високою, а в місцях відсутності дефіциту – низькою. Нехай гроші йдуть за грошима,

– зазначив Андрій Закревський.

У січневому інфляційному звіті Національний банк України припустив можливість підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів після завершення опалювального сезону з огляду на значні потреби на відновлення енергосистеми.

Зміни можуть торкнутися також тарифів на інші житлово-комунальні послуги, які нині підпадають під дію мораторію на підвищення ціни. Тобто ціни на газ, опалення та гарячу воду для населення можуть поступово рухатися в бік ринково обґрунтованих рівнів.

Яка позиція партнерів щодо фіксованих тарифів на комунальні послуги в Україні?