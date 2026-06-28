У Європі стрімко "взлетіли" ціни на електроенергію

Через аномальну спеку у Європі суттєво та стрімко зросли ціни на електроенергію. Вони сягнули максимумів за останні кілька років.

Через рекордно високі температури мільйони людей почали активно користуватися кондиціонерами та вентиляторами. Одночасно на континенті сталися перебої в роботі низки електростанцій. Усе це значно збільшило попит на електроенергію. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Аномальна спека б'є рекорди й забирає людські життя: Європа страждає від нестерпної температури

Що відомо про різке зростання цін на електроенергію у Європі?

23 червня Велика Британія імпортувала електроенергію з Європи за ціною, яка більш ніж у 6 разів перевищувала звичайну. Причиною став потужний антициклон, який приніс спеку та майже повністю зупинив вітер. Через це різко впало виробництво електроенергії на вітрових електростанціях.

Крім того, через високі температури виникли проблеми в роботі кількох британських газових електростанцій. Вони традиційно погано працюють під час екстремальної спеки. П'ять газових електростанцій уже повідомили про вимушене скорочення виробництва через високу температуру. Загалом це зменшило потужність британської газової генерації приблизно на 2,5 гігавата – цього вистачило б для забезпечення електроенергією близько 2,5 мільйона будинків.

Сонячні електростанції також працюють менш ефективно в сильну спеку, адже перегріті сонячні панелі виробляють менше електроенергії.

На материку ситуація також ускладнилася. Через слабкий вітер знизилася генерація вітрових електростанцій, а у Франції частину атомних електростанцій довелося перевести на меншу потужність. Причина – надто тепла вода в річках, яка гірше охолоджує реактори.

Поєднання рекордного попиту та зменшення виробництва електроенергії призвело до того, що ціни на європейських енергетичних ринках досягли максимумів за останні кілька років.

Щоб покрити вечірній пік споживання у вівторок з 17:00 до 19:00, оператор британської енергосистеми платив близько 470 фунтів стерлінгів за мегават-годину імпортованої електроенергії. Для порівняння, у червні минулого року середня ціна становила близько 71 фунта за МВт·год, а ще напередодні – 123 фунти за МВт·год.

У Німеччині, найбільшому енергетичному ринку Європи, прогнозували, що ввечері ціна перевищить 545 євро за МВт·год – це найвищий показник із червня 2024 року.

У Франції, де цього тижня очікується спека до 43 градуси, ціна електроенергії перевищила 268 євро за МВт·год, що стало максимумом із серпня 2023 року.

Нагадаємо, що з 24 червня, у Франції зафіксовано близько 1000 смертей, пов'язаних зі спекою. 85 відсотків смертей фіксували серед людей віком 65 років і більше.