Питання навіть не обговорюється: чи підвищать ціни на електроенергію

Міненергетики Герман Галущенко розповів, чи буде підвищення тарифів на світло до кінця 2023 року. За його словами ситуація змінюватися не буде.

Чи підвищать ціни на електроенергію

До кінця 2023 року діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО). Це означає, що вартість електроенергії не зростатиме.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється.

Також він наголосив, що з точки зору ресурсів, підготовленості генерації та системи передачі, Україна готова до опалювального сезону.

Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували й минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією,

– сказав міністр.

На його думку, проблем з ресурсами не повинно бути, адже зараз триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах.

Яка вартість електроенергії

Нині тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину​. Цієї вартості не вистачає для того, щоб покривати витрати на підтримування роботи енергетичної системи. Деякі експерти ціна має бути дорожчою, понад 5 гривень за кіловат-годину.

Наприклад експерт з питань енергетики Андріан Прокоп розповів, що підвищення вартості світла цілком можливе у 2024 році. Проте це залежатиме від того, чи сильно Росія обстрілюватиме Україну.