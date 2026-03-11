Свириденко заявила про "непростий період": чи зростуть тарифи на газ
- Свириденко зустрілася з Наглядовою радою Нафтогазу для обговорення збереження фіксованих тарифів на газ.
- Нафтогаз виконуватиме соціальні зобов'язання, зокрема забезпечуючи безперебійне постачання газу громадам.
У середу, 11 березня, прем'єр-міністерка зустрілася з новою Наглядовою радою Нафтогазу. Серед ключових питань обговорення було збереження фіксованих цін для населення.
Чи подорожчає газ для українців?
Деталі Юлія Свириденко повідомила в телеграмі. Вона подякувала компанії та її працівникам за роботу під час складної зими.
За словами посадовиці, під час зустрічі проговорили ключові завдання державної компанії:
- нарощування видобутку газу;
- підвищення капіталізації групи;
- розвиток міжнародних партнерств;
- продовження виконання соціальних зобов'язань.
Окрім того, йшлося про реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України. Від Нафтогазу очікують активної участі, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам.
Окремо зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення. Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період,
– додала прем'єрка.
Водночас для комерційного сегмента – послідовно рухаються в напрямку лібералізації цін.
Нагадаємо, 8 березня Нафтогаз повідомляв про атаки на газовидобуток в Полтавській області – роботу низки об'єктів критичної інфраструктури було зупинено. Натомість 24 лютого через російський обстріл постраждали потужності на Харківщині.
Що відбувається з цінами на газ?
До слова, на тлі ескалації на Близькому Сході ціни на природний газ у Європі різко зросли, сягнувши найвищого рівня з 2023 року. Зокрема, ринок охопила невизначеність після зупинки найбільшого у світі заводу з виробництва СПГ у Катарі.
Однак уже у вівторок, 10 березня, еталонні ф'ючерси на газ на європейських хабах знизилися на 17%. Цьому сприяла заява Дональда Трампа про швидке завершення війни в Ірані.