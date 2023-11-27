Якими будуть тарифи на газ, світло та воду з 1 грудня

До 31 грудня в Україні діятимуть фіксовані тарифи на різні види послуг через дію воєнного стану в країні. Водночас найближчих перерахунків варто очікувати вже в січні, а до того ціни залишаться фіксованими.

Тариф на електроенергію

Єдиний фіксований тариф на електроенергію, який нині діє в Україні — це 2,64 гривні за кіловат-годину. Цей тариф застосовується для всіх побутових споживачів, незалежно від того, чи є у них електричне опалення, чи мають вони пільговий статус і де вони проживають.

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Про збереження фіксованої ціни на комунальні послуги сказав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду:

Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон.

До кінця зимового періоду ціни на електроенергію не зростатимуть. Але з 1 січня 2024 року ціна, можливо, зросте на 15%, що становить приблизно 3 гривні за один кіловат-годину.

Також відбудуться зміни у цінах на передачу електроенергії:

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" встановить нові тарифи для користувачів та операторів систем зберігання енергії:

для I класу напруги – 200,35 гривень за мегават-годину (без ПДВ);

для II класу напруги – 785,53 гривень за мегават-годину (без ПДВ).

Отже, з 1 січня 2024 року тариф на передачу послуг від НЕК "Укренерго" може збільшитися до 592,89 гривень за мегават-годину за рішенням НКРЕКП.

Тарифи на тепло

В грудні 2023 року ціни на газ для споживачів, а також список компаній, які його постачають, залишаться незмінними.

Компанія "Нафтогаз України", яка постачає газ для 98% домогосподарств, встановила тариф на газ з 1 травня 2023 року. Вартість газу за фіксованим тарифом складає 7,96 гривень за кубометр. Ця ціна для населення залишиться незмінною, принаймні до 30 квітня 2024 року.

Крім того, ціна на газ для виробників тепла, що забезпечують населення, а також бюджетні установи, залишається на рівні 7 420 гривень та 16 390 гривень відповідно за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ.

Тарифи на водопостачання

Ціни на водопостачання та водовідведення теж не зміняться. Втім, у кожному регіоні вони різні, тож переглянути їх можна за посиланням.

Найвищі тарифи на водопостачання спостерігаються в Запоріжжі, де ціна за кубометр води становить 25 гривень, а за водовідведення — 40,51 гривні за кубометр. Разом це складає 65,55 гривні за кубометр. У той час як мешканці деяких областей, як-от Харківська, Вінницька, Львівська, Хмельницька та інші, платять менше ніж 30 гривень за кубічний метр води.