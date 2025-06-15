На тлі різкого росту ціни на нафту: коли та наскільки подорожчає паливо в Україні

Події на Близькому Сході, зокрема напад Ізраїлю на Іран, вплинули на вартість нафти. Це може зачепити й Україну – зумовити зростання цін на паливо.

Про це 24 Каналу розповів економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що між підняттям ціни на нафту і подорожчанням нафтопродуктів переважно проходить 20 днів. Саме стільки часу триває перероблення.

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Вартість палива в Україні

На думку Олега Пендзина, в Україні найближчим часом зростуть ціни на паливо приблизно на 10%. Це, ймовірно, відбудеться у липні 2025 року.

Ми не можемо спрогнозувати, як розгортатимуться події далі, адже проблема полягає в тому, що Перська затока є дуже жвавим напрямком світової торгівлі. Війна там, однозначно, призведе до підвищення витрат на логістику для транспортування будь-яких товарів, які морським шляхом йдуть із Китаю в ЄС,

– сказав він.

Окрім цін на паливо, може зрости вартість і на інші товари, які переправляються морем у Перській затоці.

Імпорт товарів в Україну

Економіст зауважив, що наша держава достатньо серйозно залежна від імпорту, але важливо, що основні потреби України не великі. Тому ситуація на Близькому Сході не мала б "різко вдарити по українських цінах".

Коли ми говоримо про безпосередні наслідки, то вони мають більше геополітичний характер, проте, на жаль, впливають на перебіг активної фази бойових дій в Україні,

– висловився він.

Наша держава зараз покриває 40% потреб у зброї власним виробництвом, але багато елементів, які потрібні для виготовлення йдуть із Китаю.

Цікаво. У ніч на 13 червня Ізраїль завдав авіаударів по Ірану, що спричинило стрибок цін на нафту – зокрема Brent і WTI подорожчали майже на 9%. Це може тимчасово вплинути на вартість пального в Україні, адже країна імпортує нафтопродукти, однак, за словами експерта Сергія Куюна, ситуація стабілізується, якщо ціни швидко повернуться до попереднього рівня.

За словами Олега Пендзина, ускладнення логістики у Перській затоці призведе до зростання видатків бюджету по збройних контрактах, проте це, ймовірно, і так відбулося б, зважаючи на непросту ситуацію в Україні.