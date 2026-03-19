АЗС знову переписали ціни: скільки коштує пальне 19 березня

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Найбільші мережі АЗС у четвер, 19 березня, знову підвищили вартість бензину та дизельного пального, а експерти прогнозують подальше зростання.

Які ціни на бензин та дизель на АЗС?

Станом на ранок 19 березня ціни на бензин та дизель по Україні в середньому зросли приблизно на 1 гривню, свідчать дані "Фокус".

Зокрема, зросла вартість пального на АЗС державної компанії "Укрнафта". У четвер на стелах з'явилися такі розцінки:

бензин 95 Energy – 71,99 гривні за літр;

бензин А-95 – 68,99 гривні за літр;

дизельне пальне – 75,99 гривні за літр;

автомобільний газ – 41,99 гривні за літр.

Зауважте! Уряд визначив, що "Укрнафта" має встановлювати ціни на пальне з мінімальною націнкою, залишаючись орієнтиром для інших заправок.

Відповідно ціни на інших АЗС теж пішли вгору 19 березня.

Мережа автозаправок ОККО встановила такі розцінки:

бензин А-95 – 72,99 гривні за літр;

бензин Pulls 95 — 75,99 гривні за літр;

дизельне пальне – 81,99 гривні за літр;

автомобільний газ – 45,99 гривні за літр.

Схожі ціни на бензин та дизель можна побачити сьогодні у мережі WOG:

бензин А-95 – 72,99 гривні за літр;

бензин Mustang 95 – 75,99 гривні за літр;

дизельне пальне – 81,99 гривні за літр;

автомобільний газ – 45,98 гривні за літр.

На АЗС мережі SOCAR цінники такі:

бензин А-95 NANO – 76,99 гривні за літр;

бензин А-95 – 72,99 гривні за літр;

дизельне пальне NANO – 81,99 гривні за літр;

автогаз – 45,98 гривні за літр.

Важливо! Ціни на пальне можуть значно відрізнятися залежно від мережі АЗС.

Які ціни на пальне у регіонах?

Вартість пального по областях теж відчутно різниться, свідчать дані Всі АЗС. Наприклад, у Київській області 19 березня в середньому переважають такі ціни:

бензин А-95 преміум – по 70,49 гривні за літр;

бензин А-95 – по 67,49 гривні за літр;

бензин А-92 – по 64,64 гривні за літр;

дизельне пальне – по 71,99 гривні за літр;

газ – по 41,49 гривні за літр.

Дещо інша ситуація на АЗС у Миколаївській області. Тут встановлені такі середні ціни:

бензин А-95 преміум – 73,24 гривні за літр;

бензин А-95 – 70,49 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,24 гривні за літр;

дизпальне – 77,99 гривні за літр;

газ – 43,74 гривні за літр.

На Львівщині АЗС у середньому пропонують водіям дещо нижчі розцінки:

бензин А-95 преміум – 69,49 гривні за літр;

бензин А-95 – 65,45 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 69,75 гривні за літр;

газ – 40,49 гривні за літр.

Зауважте! За кілька днів українці зможуть скористатися кешбеком на пальне, який запроваджує уряд. Заправляючись на АЗС, можна буде повернути від 5 до 15% витрачених коштів, залежно від виду пального.

