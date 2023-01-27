Автогаз в Україні знову дешевшає
27 січня 2023, 12:39Читать новость на русском
Джерело:enkorr
Хоч тенденція зменшення слабшає, проте ціни на АЗС за тиждень впали ще на 63 копійки за літр. І зараз середня ціна становить близько 26,92 гривні.
Дешевшає і дешевшає
За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", середня ціна із 20 по 27 січня на АЗС впала на 63 копійки за літр – до 26,92 гривні.
Читайте також Пальне може подорожчати вже у лютому: з чим буде найбільша проблемаНагадуємо, у період з 6 по 9 січня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зменшилась на 0,18 гривні за літр. Проте у звіту НБУ на 2023 рік, ціни на пальне будуть рости, але повільнішими темпами, ніж торік, – до 20%.
За розрахунками, зараз діапазон цін на автогаз коливається у межах 24,45 – 27,90 гривні за літр.
Де можна купити за найменшу ціну
- На станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 40 та 23 копійки за літр відповідно – до 27,78 і 27,90 гривень.
- На VostokGaz і "Овіс" за тиждень ціна впала по гривні – до 26,69 гривні та 27,49 гривні.
Актуально Ціна пального продовжує знижуватись: скільки коштує бензин та дизель на різних АЗС
- У мережі "Укрнафти" автогаз впав на 55 копійки, до 25,95 гривні.
- На станціях "Авіас", KLO, Amic і Chipo ціни коливаються в межах 25,68 – 26,29 гривні.
- Найменше ціна впала на заправках Shell – на 20 копійок, а найбільше – на 2 гривні на АЗС "Олас".
- Станції Neftek і BVS поки мають найдорожчий автогаз – 27,99 гривні за літр.
- А найдешевше, як і перед минулими вихідними, – на "Авантаж 7", до 24,45 гривні.
Які зараз ціни на бензин та дизель
За даними "Мінфіну", станом на 26 січня бензин А-95 преміум коштує 50,80 гривні, а бензин А-95 на майже дві гривні дешевше – 48,91 гривні. У той час дизпаливо становить 52,76 гривні.