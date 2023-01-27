Дешевеет и дешевеет
По данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", средняя цена с 20 по 27 января на АЗС упала на 63 копейки за литр – до 26,92 гривны.
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По расчетам сейчас диапазон цен на автогаз колеблется в пределах 24,45 – 27,90 гривны за литр.
Где можно купить по самой низкой цене
- На станциях WOG и ОККО автогаз подешевел на 40 и 23 копейки за литр соответственно – до 27,78 и 27,90 гривны.
- На VostokGaz и "Овис" за неделю цена упала по гривне – до 26,69 и 27,49 гривны.
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- В сети "Укрнафты" автогаз упал на 55 копейки до 25,95 гривны.
- На станциях "Авиас", KLO, Amic и Chipo цены колеблются от 25,68 до 26,29 гривны.
- Меньше всего цена упала на заправках Shell - на 20 копеек, а больше всего – на 2 гривны на АЗС "Олас".
- У станций Neftek и BVS пока самый дорогой автогаз – 27,99 гривны за литр.
- А дешевле всего, как и перед прошлыми выходными, — на "Авантаж 7", до 24,45 гривны.
Какие сейчас цены на бензин и дизель
По данным "Минфина", по состоянию на 26 января бензин А-95 премиум стоит 50,80 гривны, а бензин А-95 почти на две гривны дешевле – 48,91 гривны. В то время дизтопливо составляет 52,76 гривны.