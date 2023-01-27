Дешевеет и дешевеет

По данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", средняя цена с 20 по 27 января на АЗС упала на 63 копейки за литр – до 26,92 гривны.

Читайте также Горючее может подорожать уже в феврале: с чем будет самая большая проблема

Напоминаем, в период с 6 по 9 января средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС уменьшилась на 0,18 гривны за литр. Однако в отчете НБУ на 2023 год цены на топливо будут расти, но более медленными темпами, чем в прошлом году, – до 20%.

По расчетам сейчас диапазон цен на автогаз колеблется в пределах 24,45 – 27,90 гривны за литр.

Где можно купить по самой низкой цене

На станциях WOG и ОККО автогаз подешевел на 40 и 23 копейки за литр соответственно – до 27,78 и 27,90 гривны.

На VostokGaz и "Овис" за неделю цена упала по гривне – до 26,69 и 27,49 гривны.

Актуально Цена горючего продолжает снижаться: сколько стоит бензин и дизель на разных АЗС

В сети "Укрнафты" автогаз упал на 55 копейки до 25,95 гривны.

На станциях "Авиас", KLO, Amic и Chipo цены колеблются от 25,68 до 26,29 гривны.

Меньше всего цена упала на заправках Shell - на 20 копеек, а больше всего – на 2 гривны на АЗС "Олас".

А вот сети Motto, "Автотранс", "Рур групп" и другие не изменили цены на автогаз.

У станций Neftek и BVS пока самый дорогой автогаз – 27,99 гривны за литр.

А дешевле всего, как и перед прошлыми выходными, — на "Авантаж 7", до 24,45 гривны.

Какие сейчас цены на бензин и дизель