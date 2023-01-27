Дешевшає і дешевшає

За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", середня ціна із 20 по 27 січня на АЗС впала на 63 копійки за літр – до 26,92 гривні.

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Нагадуємо, у період з 6 по 9 січня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зменшилась на 0,18 гривні за літр. Проте у звіту НБУ на 2023 рік, ціни на пальне будуть рости, але повільнішими темпами, ніж торік, – до 20%.

За розрахунками, зараз діапазон цін на автогаз коливається у межах 24,45 – 27,90 гривні за літр.

Де можна купити за найменшу ціну

На станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 40 та 23 копійки за літр відповідно – до 27,78 і 27,90 гривень.

На VostokGaz і "Овіс" за тиждень ціна впала по гривні – до 26,69 гривні та 27,49 гривні.

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У мережі "Укрнафти" автогаз впав на 55 копійки, до 25,95 гривні.

На станціях "Авіас", KLO, Amic і Chipo ціни коливаються в межах 25,68 – 26,29 гривні.

Найменше ціна впала на заправках Shell – на 20 копійок, а найбільше – на 2 гривні на АЗС "Олас".

А от мережі Motto, "Автотранс", "Рур груп" та інші не змінили ціни на автогаз.

Станції Neftek і BVS поки мають найдорожчий автогаз – 27,99 гривні за літр.

А найдешевше, як і перед минулими вихідними, – на "Авантаж 7", до 24,45 гривні.

Які зараз ціни на бензин та дизель