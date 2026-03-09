Укр Рус
9 березня, 16:14
4

Найбільший стрибок за 4 роки: у Китаї різко підняли ціни через війну в Ірані

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У Китаї граничні ціни на бензин і дизель зросли на 695 і 670 юанів за тонну відповідно, через війну США та Ізраїлю проти Ірану.
  • Ціни на нафту підвищилися через блокування постачання нафти морським шляхом на Близькому Сході внаслідок війни, що триває.

У Китаї в понеділок, 9 березня, граничні ціни на бензин і дизель для роздрібного продажу. Рішення ухвалили після злету світових цін на нафту через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Як підняли ціни на пальне? 

Про здорожчання повідомила Національна комісія з розвитку та реформ Китаю, пише Reuters.

Максимальні ціни на пальне зростуть: 

  • на бензин – на 695 юанів (близько 100,46 долара) за тонну;
  • на дизель – на 670 юанів (96,84 долара) за тонну. 

Нові тарифи почнуть діяти з вівторка. 

Це стало найрізкішим зростанням з березня 2022 року, 
– підрахувало видання. 

Зауважимо, що у Китаї державний регулятор переглядає роздрібні ціни на пальне кожні 10 робочих днів та запроваджує єдині зміни по всій країні. 

Коригування залежить від світових цін на нафту. Також Комісія враховує: 

  • середні витрати на переробку нафти;

  • податки;

  • витрати на транспортування і збут;

  • допустиму маржу прибутку.

Згідно з механізмом регулювання цін, коли світова ціна на нафту досягає 130 доларів за барель, роздрібні ціни на пальне зазвичай не підвищуються або підвищуються мінімально,  
– говорять фахівці. 

Однак нинішня ситуація щодо нафти змусила регулятора діяти незвично різко.

Варто знати! Базові ціни на пальне в Китаї можуть відрізнятися залежно від регіону.

Як зросла ціна нафти? 

Після обрання 8 березня новим верховним лідером Ірану Моджтаба Хаменеї, сина загиблого Алі Хаменеї, ціни на нафту різко злетіли. Вони перевищили 100 доларів за барель

  • Ф’ючерси на нафту Brent підвищилися на 24,96 долара (на 27%) – до 117,65 долара за барель.
  • Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI)  – на 25,72 долара (на 28,3%) – до 116,62 долара за барель.

Таку вартість зафіксували уперше з літа 2022 року

Річ у тім, що постачання нафти морським шляхом на Близькому Сході фактично заблоковано  через війну. Адже танкери не можуть проходити Ормузьку протоку через військові дії, а це головний маршрут, яким йде експорт п'ятої частини сировини. 

А обрання лідером сина загиблого Хаменеї по суті означає продовження війни і, відповідно, перебоїв з експортом нафти. 

Важливо! Минулого тижня влада Китаю також попросила нафтопереробні заводи припинити експорт пального за кордон та скасувати вже узгоджені поставки, оскільки війна з Іраном призвела до скорочення обсягів нафтопереробки, пише Bloomberg.

Як зросли ціни в Україні на пальне? 

  • За даними Консалтингової групи А-95, станом на 9 березня середні ціни на пальне в Україні залишаються на високому рівні. Зокрема, бензин А-95 преміум коштує в середньому 72,58 гривні за літр, бензин А-95 – 69,02 гривні, А-92 – 66,11 гривні, а дизель – близько 71,60 гривні за літр.

  • Експерт паливного ринку Сергій Куюн прогнозує, що ціна на бензин може зупинитися приблизно на рівні 70 гривень за літр. Водночас дизель, за його словами, продовжить дорожчати і вже цього тижня може наблизитися до 80 гривень за літр. 

  • Наразі уряд працює над стабілізацією ситуації. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб збільшити обсяги імпорту пального. Крім того, Антимонопольний комітет України разом із Держпродспоживслужбою посилили контроль за діяльністю операторів ринку. 