Акциз на пальне повернули: коли зростуть ціни на АЗС

22 вересня 2022 , 16:24
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Бюджет-2023 містив податок на пальне, тому було очікувано, що уряд України прийме рішення про повернення акцизу. Коли українцям очікувати ріст цін, читайте у тексті.

Як і передбачалось, Рада повернула акциз на пальне. Тепер ціни на АЗС зростуть. 

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Коли очікувати зростання 

Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, у коментарі 24 каналу розповів, що ціни зростуть після набуття чинності даного рішення. 

 

Геннадій Рябцев

Експерт з енергетичних питань

Очікувати зростання цін на бензин, дизпаливо і скраплений нафтовий газ варто як тільки-но рішення набуде чинності.

За словами експерта ціна на пальне залежатиме від ситуації з трендом на ринку. Тобто бензин та дизпаливо зростуть у ціні в діапазоні від 2 до 4 гривень. 

Звідки транспортуватимуть пальне

Директор "Консалтингової групи А–95" Сергій Куюн розповів 24 каналу, що найважче буде з дизпаливом, якого потрібно майже 3 мільйони тонн на місяць. 

Швидше за все дизель транспортуватимуть з віддалених регіонів: можливо Індії, або ж арабські країни. Проте, якщо говорити про Індію, то пальне там виробляють з російської нафти.

Ціна на дизель залишатиметься високою, адже на нього високий попит, а ще спостерігається нестача на європейському ринку.

До теми  Пальне зросте у ціні через акциз: чого очікувати українцям

Акциз на пальне: розмір податків

Акцизні податки на пальне становитимуть:

  • бензин 100 євро за 1000 літрів,
  • дизель 100 євро за 1000 літрів,
  • біопаливо 100 євро за 1000 літрів,
  • газ 52 євро за 1000 літрів.
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Автор: Валерія Городинська