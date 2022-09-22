Акциз на пальне повернули: коли зростуть ціни на АЗС
Бюджет-2023 містив податок на пальне, тому було очікувано, що уряд України прийме рішення про повернення акцизу. Коли українцям очікувати ріст цін, читайте у тексті.
Як і передбачалось, Рада повернула акциз на пальне. Тепер ціни на АЗС зростуть.
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Коли очікувати зростання
Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, у коментарі 24 каналу розповів, що ціни зростуть після набуття чинності даного рішення.
Очікувати зростання цін на бензин, дизпаливо і скраплений нафтовий газ варто як тільки-но рішення набуде чинності.
За словами експерта ціна на пальне залежатиме від ситуації з трендом на ринку. Тобто бензин та дизпаливо зростуть у ціні в діапазоні від 2 до 4 гривень.
Звідки транспортуватимуть пальне
Директор "Консалтингової групи А–95" Сергій Куюн розповів 24 каналу, що найважче буде з дизпаливом, якого потрібно майже 3 мільйони тонн на місяць.
Швидше за все дизель транспортуватимуть з віддалених регіонів: можливо Індії, або ж арабські країни. Проте, якщо говорити про Індію, то пальне там виробляють з російської нафти.
Ціна на дизель залишатиметься високою, адже на нього високий попит, а ще спостерігається нестача на європейському ринку.
До теми Пальне зросте у ціні через акциз: чого очікувати українцям
Акциз на пальне: розмір податків
Акцизні податки на пальне становитимуть:
- бензин 100 євро за 1000 літрів,
- дизель 100 євро за 1000 літрів,
- біопаливо 100 євро за 1000 літрів,
- газ 52 євро за 1000 літрів.