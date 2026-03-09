Ціни на пальне продовжують зростати: яку підтримку готує уряд

Наразі уряд координує свої дії через поточну ситуація на ринку палива. Зокрема події мають переважно зовнішні причини.

Що відбувається з ринком пального в Україні?

Прем’єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила, що провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів.

Юлія Свириденко Прем’єр-міністрка Наше спільне завдання – забезпечити безперебійну наявність пального в державі. Уряд розраховує, що оператори ринку – як державна компанія "Укрнафта", так і приватні компанії – забезпечать належне наповнення ринку паливом та його стабільну доступність для споживачів по всій країні.

Вона наголосила, що ціни на пальне повинні формуватися справедливо. Вартість має враховувати поточну ситуацію, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

Таким чином "Укрнафта" виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на ринку.

А контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, мають здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на випадки можливих спекуляцій на ринку пального.

Водночас важливо забезпечити, щоб їхня робота не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу,

– додала Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль повинен забезпечити координацію з представниками ринку на базі Міненергетики для розв'язання поточних питань.

Важливо! Міністр економіки Олексій Соболев разом з Мінфіном та Міненерго має опрацювати можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги.

Нагадаємо, що Верховна Рада планує закон про формування стратегічного резерву. Про це повідомила пресслужба апарату.

Верховна Рада ухвалила Закон України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів" – системне рішення для формування стратегічного резерву пального,

– йдеться на сайті.

Закон передбачає:

створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в країні;

обов’язок імпортерів та виробників формувати та підтримувати ці запаси;

використання резерву лише у кризових ситуаціях.

Закон набирає чинності поетапно.

Зверніть увагу! Попри підвищення роздрібних цін, дефіциту пального в Україні наразі немає.

Що ще слід знати про проблеми з пальним?