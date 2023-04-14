Ціни перед Великоднем зросли: а що чекає українців після свят

Ціни на продукти перед святами традиційно злетіли. Однак після Великодня все може змінитися. До прикладу, яйця та цибуля через зменшення ажіотажу ближче до літа мають подешевшати.

Після свят ціни підуть на спад

За словами Дениса Марчука, заступника очільника Всеукраїнської аграрної ради, напередодні Великодня ціни на деякі продукти харчування подорожчали. Втім після свят нас очікує спад вартості.

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що цьогоріч ціна великоднього кошика дорожча на 24,4% порівняно з торішньою.

Після Великодня ми будемо бачити зниження цін на низку продуктів. Яйця мають подешевшати, тому що вже такого піку ажіотажності не буде. Тим паче ми переходимо в теплу пору року, тож виробництво яєць буде збільшуватися,

– додав Марчук.

Швидше за все, ближче до травня почнуть дешевшати й овочі, які почнуть з'являтися на відкритому грунті. Тому не виняток, що ціни на цибулю теж підуть до низу.

М'ясо подорожчало на 30%

Як розповідає перший міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, у даних продуктах є певна сезонність.

Зменшення попиту – як тільки починається великий піст, а зростання попиту більш різке безпосередньо ближче до Великодня, оскільки вже люди готуються до свята. Тому очікується певне здешевшання,

– додає він.

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Зниження може становити 5–7%. Це не сильне падіння ціни, але й різкого здорожчення м'яса не було. Що не можна, до прикладу, сказати про ціни на яйця, які рекордно зросли.