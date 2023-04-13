Коли почне дешевшати м'ясо
За словами першого міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, хоч зараз в Україні фіксують значне підвищення вартості на м'ясо, вже наприкінці весни українцям слід очікувати спад.
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Здорожчання становить в межах 30%. В даних продуктах є певна сезонність. Зменшення попиту – як тільки починається великий піст, а зростання попиту більш різке безпосередньо ближче до Великодня, оскільки вже люди готуються до свята. Тому очікується певне здешевшання,
– каже Висоцький.
До слова, зниження може становити 5–7%. Це не сильне падіння ціни, але й різкого здорожчення м'яса не було. Що не можна, до прикладу, сказати про яйця, які рекордно зросли.
Які зараз ціни на яйця
У коментарі 24 Каналу Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, розповіла, що ціна на яйця за цей рік зросла у два рази порівняно з минулим.
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Торік Великдень теж припадав на квітень, 24 число. Тоді десяток яєць коштував 36 гривень. Цього ж року ціна зросла у понад два рази,
– додає вона.
Станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71–74 гривень за десяток.