Щось подорожчало, а щось подешевшало: як змінилися ціни на продукти за місяць

Ціни на продукти у травні потішили українців спадом. Особливо це торкнулося яєць та крупів. Водночас деякі овочі та фрукти навпаки додали в ціні.

У травні, за даними Держстату, найбільше подорожчали яблука та овочі. А подешевшали – яйця та крупи.

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На скільки зросли ціни на продукти

що у 2022 році найбільший ріст вартості спостерігався серед овочів, яєць, круп та риби.

Як ще раніше розповідав 24 Каналу директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, у квітні лідерами зростання цін були морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%). Відтак за статистикою у травні:

Капуста подорожчала на 58,0% до 37,6 гривні за кілограм,

Яблука подорожчали на 36,0% – до 29,8 гривні,

Морква на 24,5% – до 54,7 гривні.

Таке зростання ціни пов'язують із

Зверніть увагу, що продукти, які подешевшали – яйця та крупи. За десяток яєць тепер доведеться віддати до 44,5 гривні (подешевшали на 23,0%). А за гречану крупу – до майже 56 гривень (подешевшала на 6,5%). Інші крупи теж впали в ціні.

Алкоголь та сигарети подорожчали теж

Найсуттєвіше подорожчало пиво – аж на майже 2%. Вино та сигарети зросли на 1%, а горілка – на 09%.