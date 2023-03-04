Дорожчі овочі та обвал цін на яйця: що чекає на українців навесні

Попри зростання цін на початку 2023 року у зв'язку з новорічними святами, у лютому ряд продуктів все ж подешевшав. Ба більше, експерти переконані, що тенденція продовжиться й у березні. Чи вплине на ціноутворення початок посівної та як позначились на пропозиції імпорту землетруси в Туреччині, розповідаємо далі.

Землетруси в Туреччині та порушення логістики

Аналітик УКАБ Максим Гопка, у коментарі 24 Каналу, зазначає, що загалом дефіциту овочів в Україні не може виникнути через землетруси в Туреччині, оскільки це не єдиний експортер продукції, є також і країни ЄС.

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Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Однак, потрібно зауважити, що поставки дещо змінились, логістика трансформувалась. Тож певних категорій продуктів надходить менше, на що завжди реагує ринок. Головний експортер має деякі проблеми з логістикою через землетруси й тимчасово є зміни, або переломи. Це як, коли ви зупинили машину, вона простоює якийсь період часу і коли ви її відпускаєте – це не значить, що вона водночас змінить ситуацію на ринку, приїде й вивантажить ящик огірків чи помідорів.

Він додає, що за цей проміжок часу суттєво впливає на ринок, а між попитом та пропозицією виникає дисбаланс, що змушує ціну або піднятись, або знизитись. Також аналітик додає, що на зростання ціни вплинув й сезонний фактор.

Що стосується того, як зміниться ситуація в майбутньому, то все буде залежати від погоди. Я думаю, що десь в середині або у другій половині березня, якщо температура буде плюсовою, то ціни почнуть зменшуватися й будемо переходити на сезонний характер вирощування цієї продукції,

– прогнозує він.

Що відбувається наразі з ціною овочів

Максим Гопка розповідає, що наразі середня ціна звичайних огірків складає 144 гривні, у той час як у січні вона була на рівні 75–78 гривень. Тобто, ціна зросла майже у два рази.

Однак він пояснює, що на ціноутворення цієї категорії продукту вплинули не лише землетруси у Туреччині та порушення логістики, але також відбулось зменшення обсягів власної продукції на внутрішньому ринку.

Внутрішній виробник ту максимальну кількість товару, яку міг, вже відправив на внутрішній ринок. Наразі ми як завжди сезонно в кінці зими – в перші тижні весни ще тримаємось на імпортних товарах, але більша частина експорту була з Туреччини,

– пояснює аналітик.

Ціна м'яса знизилась

Огірки в середньому подорожчали на 75–80%. Що стосується томатів, то наразі ціна близько 112 гривень за кілограм проти 84 гривень у січні.

Науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець у коментарі 24 Каналу розповідає, що у лютому 2023 році зберігалася тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса. При цьому курятина здорожчала, свинина подешевшала, ціни на яловичину залишилися майже на тому ж рівні.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Моніторинг роздрібних цін у продуктових супермаркетах наприкінці лютого свідчить, що найбільших змін у лютому місяці порівняно з січнем 2023 року зазнали роздрібні ціни на курятину – куряче стегно, гомілку та філе.

Середня роздрібна ціна на свинину грудинку у лютому зменшилася на 2,3% проти січня й становила 170,29 гривні за кілограм.

у лютому зменшилася на 2,3% проти січня й становила 170,29 гривні за кілограм. Роздрібні ціни на свинину лопатку за місяць знизилися на 5,6% і складали 153,15 гривні за кілограм.

за місяць знизилися на 5,6% і складали 153,15 гривні за кілограм. Роздрібна ціна свинячого ошийку зменшилася на 3% і становила 191,38 гривні за кілограм. Роздрібна ціна на сало солоне у лютому 2023 року залишилася на рівні січня місяця і становила 270,20 гривні за кілограм.

зменшилася на 3% і становила 191,38 гривні за кілограм. Роздрібна солоне у лютому 2023 року залишилася на рівні січня місяця і становила 270,20 гривні за кілограм. Роздрібні ціни на яловичину – гуляш і ребра – не зазнали значних змін порівняно з січнем 2023 року. Вони зменшилися на 0,8–1,3% порівняно з попереднім місяцем цього року.

Наявна цінова ситуація м’ясного ринку зумовлена кількома аспектами

По-перше, здорожчання курятини обумовлено як особливостями виробничого циклу, адже у січні-лютому підприємства нарощують поголів’я курчат-бройлерів для вирощування, а у березні вже відбувається забій вирощеного молодняку, так і підвищенням вартості електроенергії.

По-друге, роздрібні ціни на свинину на кінець 2022 року досягли своєї найвищої позначки. Зростання цін на різні види свинини у 2022 році сягало 36 – 63,3%. Тому у лютому 2023 року відмічається зниження роздрібних цін на свинину. Крім цього, воно спричинене завершенням свят та початком Великого посту.

Ціни на яловичину і надалі будуть стабільними. У березні роздрібні ціни на основні види м’яса залишаться на рівні лютого цього року,

– резюмує Копитець.

Максим Гопка теж зауважує, що ціна свинини до початку квітня буде триматись на одному рівні, або навіть і скоротиться.

Ситуація з цінами на яйця

Наразі середня ціна яєць у магазинах складає близько 74 гривень за десяток. Згідно з даними "Мінфіну" за:

яйця курячі "Квочка" (десяток) доведеться віддати 74,20 станом на 3 березня;

яйця курячі "Ясенсвіт" (десяток) – 74,16 гривні.

Чи подешевшають яйця

З початку повномасштабного вторгнення вартість яєць зросла майже вдвічі – з 33,4 гривні у лютому до 63,3 гривні у листопаді цього року. Головна причина: скорочення поголів'я курей та проблеми з електропостачанням.

Аналітикиня УКАБ Світлана Литвин вважає, що ціна яєць може знизитись на 10 – 15% на початку квітня, після Великодня здешевлення складатиме аж 35–40%.

Все через збільшення пропозиції від домогосподарств через теплішу погоду та внаслідок зменшення попиту населення після Великодніх свят.

Світлана Литвин Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Тому в той період можна очікувати ціну на 35 – 40% нижче від поточної ціни.

Як змінились ціни від початку 2023 року

Хліб та крупи

В Інституті аграрної економіки зауважують, що ціна крупів та хлібу – стабільна. Найбільшого здешевлення – на 8% – зазнала гречка: з 74,69 гривні за кілограм до 68,87 гривні за кілограм. Пшеничні крупи подешевшати на 4,3% – з 18,77 гривні до 17,96 гривні за кілограм. Манні крупи впали в ціні на 3,4%, а ячні – на 1,3%.

Незначного здорожчання зазнали пшоно (+0,4%) та рис (+0,5%). Продукція хлібопекарської галузі незначно подорожчала. Ціна на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зросла майже на 3% – з 40,94 гривні за кілограм до 41,12 гривні за кілограм, вищого ґатунку – на 0,4%, батон подорожчав на 1,6%. Житній хліб незначно здешевшав (‑0,4 %).

Фрукти

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у березні 2023 року цінова ситуація на крупи буде стабільною, але подальшого здешевлення не відбуватиметься. Загострення енергетичної кризи в країні продовжить свій негативний вплив на цінову динаміку хліба та хлібних виробів. В березні хліб може ще незначно подорожчати – на 1 – 3%.

Ціна на яблука 24 лютого цього року склала 16,16 гривні за кілограм. Досить високими лишаються ціни на мандарини (74,26 гривні за кілограм), апельсини (55,90 гривні за кілограм), лимони (69,80 гривні за кілограм) та банани (69,87 гривні за кілограм), які є об’єктивно-необхідним імпортом.

Ціна борщового набору

До кінця березня 2023 року під впливом сезонного чинника очікується зростання цін на плодові до 10–15%, а під час Великого посту – підвищення попиту на плодоовочеві.

Ціни на овочі борщового набору склали: капуста білокачанна 16,75 гривні за кілограм, буряк 11,64 гривні за кілограм та картопля 10,17 гривні за кілограм. Досить високою є ціна на цибулю ріпчасту – 50,08 гривні за кілограм, а також на моркву – 35,55 гривні за кілограм.

Максим Гопка розповідає, що на подорожчання цибулі вплинув ряд причин. Одна з основних – зменшилось виробництво внаслідок окупації територій, оскільки в Херсонській області вирощувалась левова частка всіх овочів.

Наразі ситуація з ціною на цибулю стабілізується і, я вважаю, що десь у середині березня ціни стабілізуються. Середня ціна цибулі наразі складає 51 гривню за кілограм проти 37–39 гривень минулого місяця,

– підсумовує він.

Чи вплине посівна на ціни

До кінця березня 2023 року прогнозується зростання цін на овочеві – до 10–20%.

Науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало у коментарі 24 Каналу зауважує, за результатами осінньої посівної кампанії під урожай 2023 року засіяно 4,8 мільйона гектарів озимих зернових. Цей показник на 26% нижче торішніх обсягів на контрольованих територіях і на 43% нижче посівів озимини на всій території України.

Інна Сало Завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки З урахуванням площ, які були засіяні озиминою, та перспектив сівби ярого клину, очікується, що загальна посівна площа під зерновими культурами під урожай 2023 року будуть наближатися до показників попереднього року при деякій зміні структури посівів. Початок посівної кампанії істотного впливу на поточне ціноутворення продуктів не матиме.