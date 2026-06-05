Паливна криза запустила "небезпечну гру", у зоні ризику – ціни на продукти

Після загострення конфлікту на Близькому Сході та стрибка цін на нафту майже до 100 доларів за барель дедалі більше країн роблять ставку на біопаливо. Відтак попит на нього цьогоріч може зрости майже на третину, однак експерти називають таку тенденцію "небезпечною грою".

Чому продукти можуть подорожчати

Деталі пояснили в The Guardian. Використання дедалі більшої кількості сільськогосподарських культур для виробництва пального може спровокувати різке зростання цін на продукти.

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Збільшити частку біопалива, виготовленого з найрізноманітнішої органічної сировини, уже прагнуть США, Індонезія, Бразилія, Таїланд тощо. За оцінками аналітичного центру T&E, якщо пропозиція нафти й надалі залишатиметься обмеженою, попит на біопаливо до 2030 року може зрости на 70%.

Окрім того, війна ускладнила постачання добрив. Через це їхня вартість різко зросла, що вже позначилося на цінах на базові харчові продукти в багатьох країнах світу, особливо найбідніших. На цьому тлі експерти дедалі частіше попереджають про ризик нової продовольчої кризи.

Уряди ведуть небезпечну гру, заохочуючи використання продовольства для виробництва палива. Непередбачуваний вплив на ціни та навколишнє середовище є колосальним. Замість того щоб годувати автомобілі, уряди повинні шукати більш сталі варіанти, як-от електрифікація,

– зауважила Кяді Рісткок, директорка з питань енергетики та клімату T&E.

Цікаво! Наприкінці квітня в ЄС представили власний план подолання енергетичної кризи. У ньому ключову ставку зробили саме на електрифікацію – задля зменшення залежності від викопного палива.

До слова, виробництво біопалива створює додатковий тиск на аграрний сектор, адже сировина для нього конкурує з продовольством за землю та інші ресурси. Так, у США близько 10% добрив використовують для вирощування культур, які згодом переробляють на пальне, а в Індонезії цей показник сягає 20%. "Чим більше врожаю ми спалюємо, тим більше добрив нам знадобиться", – зазначила Рісткок.

Аналітики застерігають, що вплив на ціни може виявитися відчутним. Наприклад, за оцінками ООН, під час продовольчої кризи 2007 – 2008 років використання біопалива було одним із чинників подорожчання кукурудзи та сої – від 40 до 70%.