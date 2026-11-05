Ціни на продукти в ЄС: чому порожніють полиці та дорожчає їжа

Після відносно спокійного року вартість щотижневих закупівель у Європі знову почала бити по кишенях споживачів. Найбільшого удару зазнав сегмент свіжих продуктів.

Чому європейські супермаркети лякають цінами та порожніми полицями

Наприклад, у Франції вони злетіли в ціні одразу на 8%, про що пише Euronews.

А на півдні Італії через перебої з постачанням деякі товари взагалі зникли з продажу. Наприкінці жовтня мешканці Неаполя та інших південних італійських міст зіткнулися з напівпорожніми відділами фруктів, м'яса та молока.

Причиною став двотижневий страйк водіїв вантажівок, які через високу вартість дизеля заблокували дороги та порти, зупинивши відвантаження товарів зі складів.

Загальна інфляція в єврозоні у жовтні сягнула 4%, що є найвищим показником за останні три роки. Головним драйвером цього стрибка стали енергоносії, які подорожчали майже на 21% порівняно з минулим роком.

Хоча загалом перероблені продукти харчування в ЄС дорожчали повільно, ситуація зі свіжою їжею кардинально інша. Необроблені продукти, такі як овочі, фрукти, м'ясо та риба, підскочили в ціні на 4,6%.

Енергоносії та продукти харчування стали основними чинниками зростання цін, тоді як базова інфляція залишається загалом стабільною,

– пояснив головний економіст Oxford Economics Нікола Нобіле.

Зауважте! Крім того, у жовтні ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби в єврозоні зросли на 1,6% у річному вимірі.

Де та як змінилися ціни

У Франції загалом ціни на продукти харчування в жовтні зросли на 1,2%. У Німеччині продукти подорожчали лише на 0,4%. У Португалії ціни на необроблені продукти зросли на 3,7% – стільки ж, як і у вересні.

Якщо аналізувати загальну картину у країнах ЄС, то найсильніше зростання цін на їжу відчули:

на Кіпрі (4%); в Іспанії (2,7%); та Румунії (2,6%).

За межами Євросоюзу абсолютним антирекордсменом стала Туреччина, де продуктова інфляція сягнула катастрофічних 27,6%.

Водночас у 14 країнах ЄС їжа, навпаки, подешевшала. Найбільше зниження зафіксували у Швеції (на 6,3%), що стало прямим наслідком урядового рішення знизити ПДВ на продукти вдвічі – з 12% до 6%.

Нагадаємо, що в Україні подешевшали деякі продукти харчування. Наприклад, впали ціни на м'ясо та яйця. Також зменшилися ціни на деякі овочі.