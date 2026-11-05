Цены на продукты в ЕС: почему пустеют полки и дорожает еда

Почему европейские супермаркеты пугают ценами и пустыми полками

Например, во Франции они взлетели в цене сразу на 8%, о чем пишет Euronews.

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А на юге Италии из-за перебоев с поставками некоторые товары вообще исчезли из продажи. В конце октября жители Неаполя и других южных итальянских городов столкнулись с полупустыми отделами фруктов, мяса и молока.

Причиной стала двухнедельная забастовка водителей грузовиков, которые из-за высокой стоимости дизельного топлива заблокировали дороги и порты, остановив отгрузку товаров со складов.

Общая инфляция в еврозоне в октябре достигла 4%, что является самым высоким показателем за последние три года. Главным драйвером этого скачка стали энергоносители, которые подорожали почти на 21% по сравнению с прошлым годом.

Хотя в целом переработанные продукты питания в ЕС дорожали медленно, ситуация со свежими продуктами кардинально иная. Непереработанные продукты, такие как овощи, фрукты, мясо и рыба, подскочили в цене на 4,6%.

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Энергоносители и продукты питания стали основными факторами роста цен, тогда как базовая инфляция остается в целом стабильной– пояснил главный экономист Oxford Economics Никола Нобиле.

Обратите внимание! Кроме того, в октябре цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в еврозоне выросли на 1,6% в годовом исчислении.

Где и как изменились цены

Во Франции в целом цены на продукты питания в октябре выросли на 1,2%. В Германии продукты подорожали лишь на 0,4%. В Португалии цены на необработанные продукты выросли на 3,7% – столько же, сколько и в сентябре.

Если анализировать общую картину по странам ЕС, то наиболее сильный рост цен на продукты питания ощутили:

на Кипре (4%); в Испании (2,7%); и Румынии (2,6%).

За пределами Евросоюза абсолютным антирекордсменом стала Турция, где продовольственная инфляция достигла катастрофических 27,6%.

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В то же время в 14 странах ЕС продукты питания, напротив, подешевели. Наибольшее снижение зафиксировали в Швеции (на 6,3%), что стало прямым следствием решения правительства снизить НДС на продукты вдвое – с 12% до 6%.

Напомним, что в Украине подешевели некоторые продукты питания. Например, снизились цены на мясо и яйца. Также снизились цены на некоторые овощи.