Ціни на продукти в ЄС: чому порожніють полиці та дорожчає їжа

Чому європейські супермаркети лякають цінами та порожніми полицями

Наприклад, у Франції вони злетіли в ціні одразу на 8%, про що пише Euronews.

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А на півдні Італії через перебої з постачанням деякі товари взагалі зникли з продажу. Наприкінці жовтня мешканці Неаполя та інших південних італійських міст зіткнулися з напівпорожніми відділами фруктів, м'яса та молока.

Причиною став двотижневий страйк водіїв вантажівок, які через високу вартість дизеля заблокували дороги та порти, зупинивши відвантаження товарів зі складів.

Загальна інфляція в єврозоні у жовтні сягнула 4%, що є найвищим показником за останні три роки. Головним драйвером цього стрибка стали енергоносії, які подорожчали майже на 21% порівняно з минулим роком.

Хоча загалом перероблені продукти харчування в ЄС дорожчали повільно, ситуація зі свіжою їжею кардинально інша. Необроблені продукти, такі як овочі, фрукти, м'ясо та риба, підскочили в ціні на 4,6%.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Енергоносії та продукти харчування стали основними чинниками зростання цін, тоді як базова інфляція залишається загалом стабільною– пояснив головний економіст Oxford Economics Нікола Нобіле.

Зауважте! Крім того, у жовтні ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби в єврозоні зросли на 1,6% у річному вимірі.

Де та як змінилися ціни

У Франції загалом ціни на продукти харчування в жовтні зросли на 1,2%. У Німеччині продукти подорожчали лише на 0,4%. У Португалії ціни на необроблені продукти зросли на 3,7% – стільки ж, як і у вересні.

Якщо аналізувати загальну картину у країнах ЄС, то найсильніше зростання цін на їжу відчули:

на Кіпрі (4%); в Іспанії (2,7%); та Румунії (2,6%).

За межами Євросоюзу абсолютним антирекордсменом стала Туреччина, де продуктова інфляція сягнула катастрофічних 27,6%.

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Водночас у 14 країнах ЄС їжа, навпаки, подешевшала. Найбільше зниження зафіксували у Швеції (на 6,3%), що стало прямим наслідком урядового рішення знизити ПДВ на продукти вдвічі – з 12% до 6%.

Нагадаємо, що в Україні подешевшали деякі продукти харчування. Наприклад, впали ціни на м'ясо та яйця. Також зменшилися ціни на деякі овочі.