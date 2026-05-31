ЄС розглядає замороження цін на російську нафту: що готують у 21 пакеті санкцій

Одне із наступних санкційних обмежень для Росії – заморожування граничної ціни на нафту. Такий варіант поки лише розглядають, зокрема ще не визначилися щодо значень суми.

ЄС може тимчасово заморозити ціни на російську нафту

Про те, які обмеження для Росії готують в Євросоюзі, пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання, які знайомі з цим питанням, ЄС розглядає тимчасове заморожування цінової межі на російську нафту. Причиною називають війну на Близькому Сході, що триває вже четвертий місяць.

Так, минулого року Євросоюз запровадив механізм, який гарантує, що гранична ціна на нафту встановлюється автоматично. Йдеться про оновлення кожні 6 місяців на 15% нижче від середньої ринкової ціни на російську нафту марки Urals.

Зауважте! Нині цінова межа – 44,10 долара за барель. Переглянути значення мають в липні.

За такою системою, європейські компанії не можуть надавати послуги зі страхування чи транспортування для нафти, яка продається дорожче від граничної ціни.

Оскільки ціни на нафту різко зросли через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки, під час наступного перегляду цінових меж в липні можливі зміни. Цінову межу на нафту можуть підняти мінімум до 65 доларів.

Оновлене значення може бути вищим від попереднього порогу в 60 доларів. Його встановили країни "Великої сімки".

Натомість можливість заморожування збереже цінову межу на поточному рівні. Так, Росія не зможе заробити більше на кризовій ситуації, внаслідок війни в Ірані.

Зокрема в ЄС розглядають інші варіанти. Наприклад, призупинення автоматичного підвищення цін до кінця року через події на Близькому Сході. Або ж обмеження підвищень у 60 доларів, до рівня G7.

Рішення щодо граничної межі на російську нафту має стати частиною наступного пакета санкцій від ЄС.

Зверніть увагу! 21-й пакет обмежень хочуть офіційно представити вже на початку червня.

21-й пакет санкцій проти Росії

За інформацією видання, у новий пакет обмежень Кремля додадуть санкції проти:

банків;

нафтотрейдерів;

нафтопереробних заводів;

криптооператорів у третіх країнах;

близько 20 танкерів з тіньового флоту.

Зазначається, що нові санкції навряд включатимуть повну заборону на морські перевезення. Адже деякі країни проти такого рішення, зокрема через нестабільність ситуації на Близькому Сході.

Джерела видання також акцентували, що головними цілями санкційного пакета є обмеження енергетичних доходів, фінансового сектору та необхідних поставок для військової промисловості.

Важливо! Санкції мають підтримати всі держави-члени Євросоюзу. Тож, "плани можуть змінитися" щодо деяких питань.

Зокрема у пропозиціях до 21 пакету санкцій:

торговельні обмеження на критично важливі мінерали, метали, руди;

обмеження розробки безпілотників;

обмеження технологій (радіомовлення).

Також обмеження можуть торкнутись до 20 компаній, зокрема з Китаю, Індії, Туреччини, Центральної Азії. Адже вони нібито постачають в Росію товари з обмеженим доступом, які містяться в зброї або необхідні для виробництва.

Нагадаємо, що 20-й пакет санкцій у ЄС затвердили 23 квітня 2026 року. Основні обмеження стосувалися економічного впливу на країну. Зокрема у список санкційних потрапили 46 суден тіньового флоту країни. Також 120 осіб і компаній, серед яких олігархи, пропагандисти, особи, причетні до викрадення українських дітей та військові компанії.

Зокрема депутат Європарламенту Майкл Галер розповів, що нині російська металургійна продукція не перебуває під повною забороною ЄС. Тобто компанії Кремля отримують прибутки від експорту до Євросоюзу. На думку європолітика, це потрібно обмежити, європейський ринок має бути закритим для Росії.