Тарифи на газ і світло: коли можуть вирости ціни на комуналку у 2025 році
- Народний депутат Володимир Крейденко заявив, що уряд не планує переглядати тарифи на газ та електрику найближчим часом.
- Ціни на комунальні послуги у 2025 році залишаться на чинному рівні, і питання перегляду можливе лише за надзвичайних обставин.
Україна, ймовірно, збільшить обсяги імпорту електроенергії та газу у поточному році. Однак це ніяк не вплине на тарифи для населення.
Чи подорожчають найближчим часом тарифи на газ і світло
Ціни на комунальні послуги у 2025 році залишаться на чинному рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
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Народний депутат Володимир Крейденко запевнив, що найближчим часом уряд не планує переглядати тарифи на газ чи електрику.
Є фіксована ціна на нічний і денний тарифи, тож люди отримуватимуть електроенергію за цими тарифами незалежно від того, за які кошти Україна закуповує струм у країнах-партнерах,
– пояснив Крейденко.
Він зазначив, що ще на етапі планування бюджету були враховані усі можливі ризики. І до питання змін щодо цін уряд повернеться тільки за надзвичайних обставин.
Зверніть увагу! Тоді вже будуть регулювати чи змінювати Бюджетний кодекс.