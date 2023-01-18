В Україні можуть зрости ціни на цукор

За прогнозами експерта, у 2023 році може зрости ціна на цукор. Все через те, що галузь повинна теж отримувати прибуток.

Цукор здорожчає

Як розповів директор НПЦ "Цукробурякового виробництва" Олександр Коротинський, ціни на цукор здорожчають. Все через те, що цукрова галузь повинна працювати з прибутком.

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що ціни на цукор на сьогодні в межах рентабельності.

До слова, у сезон цукроваріння 2022 року, одна із компаній, а саме "Астарта", переробила близько 2 мільйонів тонн цукрових буряків, вирощених на полях агропромхолдингу та його партнерами-сільгосптоваровиробниками, і виробили з них 282 тисяч тонн цукру.

Експорт – ще одна важлива складова для розвитку галузі

За словами Олександра Коротинського, цього сезону цукрову галузь врятувала завчасна закупка насіння та добрив.

В цьому сезоні галузь врятувало те, що аграрії встигли закупити насіння і деяку частину добрив та ЗЗР заздалегідь. Бо всі ТМЦ зросли в ціні‎‎,

– додає експерт.

За даними Коротинського, українці споживають на рік близько 1,2 мільйона тонн цукру. Це свідчить про те, що експорт продукції цілком можливий, а найголовніше – не створить дефіциту в країні. Адже в сезоні 2022 — 2023 років прогнозується виробництво в 1,25 мільйона тонн, а значні перехідні залишки складають 500 тисяч тонн.

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Саме тому зараз отримання без перешкод експортних ліцензії на експорт цукру до Європи є важливою складовою. Бо в іншому випадку, в Україні розпочнеться закриття цукрових заводів. І не одного.