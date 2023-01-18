Сахар подорожает

Как рассказал директор НПЦ "Сахарного производства" Александр Коротинский, цены на сахар подорожают. Все потому, что сахарная отрасль должна работать с прибылью.

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Напоминаем, что цены на сахар на сегодняшний день в пределах рентабельности.

К слову, в сезон сахароварения 2022 года, одна из компаний, а именно "Астарта", переработала около 2 миллионов тонн сахарной свеклы, выращенной на полях агропромхолдинга и ее партнерами-сельхозтоваропроизводителями, и произвели из них 282 тысячи тонн сахара.

Экспорт – еще одна важная составляющая для развития отрасли

По словам Александра Коротинского, в этом сезоне сахарную отрасль спасла преждевременная закупка семян и удобрений.

В этом сезоне отрасль спасла то, что аграрии успели закупить семена и некоторую часть удобрений и СВР заранее. Ибо все ТМЦ выросли в цене,

– добавляет эксперт.

По данным Коротинского, украинцы потребляют в год около 1,2 миллионов тонн сахара. Это свидетельствует о том, что экспорт продукции вполне возможен, а самое главное не создаст дефицита в стране. Ведь в сезоне 2022 – 2023 годов прогнозируется производство в 1,25 миллиона тонн, а значительные переходные остатки составляют 500 тысяч тонн.

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Именно поэтому сейчас получение без помех экспортных лицензий на экспорт сахара в Европу является важной составляющей. Иначе в Украине начнется закрытие сахарных заводов. И не одного.