Цукор здорожчає

Як розповів директор НПЦ "Цукробурякового виробництва" Олександр Коротинський, ціни на цукор здорожчають. Все через те, що цукрова галузь повинна працювати з прибутком.

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Нагадуємо, що ціни на цукор на сьогодні в межах рентабельності.

До слова, у сезон цукроваріння 2022 року, одна із компаній, а саме "Астарта", переробила близько 2 мільйонів тонн цукрових буряків, вирощених на полях агропромхолдингу та його партнерами-сільгосптоваровиробниками, і виробили з них 282 тисяч тонн цукру.

Експорт – ще одна важлива складова для розвитку галузі

За словами Олександра Коротинського, цього сезону цукрову галузь врятувала завчасна закупка насіння та добрив.

В цьому сезоні галузь врятувало те, що аграрії встигли закупити насіння і деяку частину добрив та ЗЗР заздалегідь. Бо всі ТМЦ зросли в ціні‎‎,

– додає експерт.

За даними Коротинського, українці споживають на рік близько 1,2 мільйона тонн цукру. Це свідчить про те, що експорт продукції цілком можливий, а найголовніше – не створить дефіциту в країні. Адже в сезоні 2022 — 2023 років прогнозується виробництво в 1,25 мільйона тонн, а значні перехідні залишки складають 500 тисяч тонн.

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Саме тому зараз отримання без перешкод експортних ліцензії на експорт цукру до Європи є важливою складовою. Бо в іншому випадку, в Україні розпочнеться закриття цукрових заводів. І не одного.