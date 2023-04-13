Попит шалений, ціна росте: коли подешевшає м'ясо в Україні

Ціни на м'ясо підскочили на 30%. На це повпливав і сезонний фактор, і попит, який перед великодніми святами зріс. Втім ближче до літа вартість почне падати.

Коли почне дешевшати м'ясо

За словами першого міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, хоч зараз в Україні фіксують значне підвищення вартості на м'ясо, вже наприкінці весни українцям слід очікувати спад.

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Здорожчання становить в межах 30%. В даних продуктах є певна сезонність. Зменшення попиту – як тільки починається великий піст, а зростання попиту більш різке безпосередньо ближче до Великодня, оскільки вже люди готуються до свята. Тому очікується певне здешевшання,

– каже Висоцький.

До слова, зниження може становити 5–7%. Це не сильне падіння ціни, але й різкого здорожчення м'яса не було. Що не можна, до прикладу, сказати про яйця, які рекордно зросли.

Які зараз ціни на яйця

що на ціну надалі впливатиме ситуація із зерновими, новими врожаєм та кормами для худоби.

У коментарі 24 Каналу Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, розповіла, що ціна на яйця за цей рік зросла у два рази порівняно з минулим.

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Торік Великдень теж припадав на квітень, 24 число. Тоді десяток яєць коштував 36 гривень. Цього ж року ціна зросла у понад два рази,

– додає вона.

Станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71–74 гривень за десяток.