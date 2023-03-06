Огірки в Україні подорожчали вдвічі: причина в Туреччині

Лише за декілька місяців ціна на огірки з 75 – 78 гривень сягнула 144 гривень. Тобто вартість зросла у майже два рази. Що на це вплинуло, дізнавався 24 Канал.

Чи зміниться ціна на продукти через землетруси в Туреччині

Як розповідає Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, землетруси в Туреччині не можуть викликати дефіциту овочів в Україні.

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Проте логістика трансформувалася, а постача продуктів дещо змінилися. А отже деяких категорій продуктів буде менше.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Головний експортер має деякі проблеми з логістикою через землетруси й тимчасово є зміни, або переломи. Це як, коли ви зупинили машину, вона простоює якийсь період часу і коли ви її відпускаєте – це не значить, що вона водночас змінить ситуацію на ринку, приїде й вивантажить ящик огірків чи помідорів. Цей проміжок часу суттєво впливає на ринок, а між попитом та пропозицією виникає дисбаланс, що змушує ціну або піднятись, або знизитись.

Чому огірки так рекордно зросли у ціні

Зверніть увагу, огірки в середньому подорожчали на 75 – 80%. Зараз середня ціна звичайних огірків становить 144 гривні. Лише у січні їхня ціна становила 75 – 78 гривень.

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На таку рекордну ціну вплинули не лише землетруси в Туреччині та порушення логістики, але й зменшення обсягів власної продукції на внутрішньому ринку.

Внутрішній виробник ту максимальну кількість товару, яку міг, вже відправив на внутрішній ринок. Наразі ми як завжди сезонно в кінці зими – в перші тижні весни ще тримаємось на імпортних товарах, але більша частина експорту була з Туреччини,

– каже аналітик.

Цікаво, що ростуть у ціні й томати. Наразі їхня ціна близько 112 гривень за кілограм. У той час як у січні вони коштували 84 гривні.