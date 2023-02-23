Яка ціна моркви зараз

Морква надходить у продаж зараз по 20 – 28 гривень за кілограм. Це в середньому на 11%, ніж тиждень тому.

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Крім того, більшість фермерських господарств призупинили продаж овоча високої якості, адже очікують, що ціна буде ще більше рости.

Цікаво, що згідно з прогнозами аналітиків, господарства планують розпочинати реалізацію коренеплодів на початку березня.

Коштує у два рази більше, ніж торік

Лише минулого року в аналогічний період українські виробники реалізовували за ціною у два рази меншою, ніж зараз. Попри це, ринкові гравці впевнені, що на даній ціні морква не протримається, а продовжить рости й надалі.

За розрахунками галузевих експертів, підвищувати ціну вдасться завдяки обмеженій пропозиції. Адже фактично вже завершився сезон реалізації торішньої моркви.

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Не морквою єдиною

Схожа ситуація на початку лютого 2023 року була й з цибулею. Порівняно з 2022 роком, цибуля зросла майже у чотири рази в ціні. Тепер її вартість коливається в межах 30 – 35 гривень.

До речі, така ціна на цибулю – це вперше за усю історію незалежності країни.

Розраховувати на постачання імпортної цибулі не варто,

– наголошують фахівці.

На ціну, найімовірніше, вплинули ажіотаж та перебої зі світлом. Крім того, домогосподарства вже вичерпали майже усі запаси овоча.