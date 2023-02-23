Какая цена моркови сейчас

Морковь поступает в продажу сейчас по 20 – 28 гривен за килограмм. Это в среднем на 11% чем неделю назад.

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Кроме того, большинство фермерских хозяйств приостановили продажу овощей высокого качества, ведь ожидают, что цена будет еще больше расти.

Интересно, что согласно прогнозам аналитиков, хозяйства планируют приступать к реализации корнеплодов в начале марта.

Стоит в два раза больше, чем в прошлом

Только в прошлом году в аналогичный период украинские производители реализовывали по цене в два раза меньше, чем сейчас. Несмотря на это, рыночные игроки уверены, что по данной цене морковь не продержится, а продолжит расти и дальше.

По расчетам отраслевых экспертов повышать цену удастся благодаря ограниченному предложению. Ведь практически уже завершился сезон реализации прошлогодней моркови.

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Не морковью единой

Похожая ситуация в начале февраля 2023 года была и с луком. По сравнению с 2022 годом, лук вырос почти в четыре раза в цене. Теперь ее стоимость колеблется в пределах 30 – 35 гривен.

Кстати, такая цена на лук – это впервые за всю историю независимости страны.

Рассчитывать на поставку импортного лука не стоит,

– подчеркивают специалисты.

На цену скорее всего повлияли ажиотаж и перебои со светом. Кроме того, домохозяйства уже исчерпали почти все запасы овощей.