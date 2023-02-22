Журналісти 24 Каналу поспілкувалися з експертами з житлово-комунальних господарств, аби з'ясувати реальну ситуацію на ринку водопостачання в Україні.

Корисно Як зекономити на воді вдома і цим допомогти Україні

Як працює в Україні ринок водопостачання

Як пояснила Христина Ненно, не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП. Невеликим підприємствам без ліцензії від комісії тариф встановлює місцева влада. Саме клієнти таких водоканалів могли відчути підняття тарифу у 2023 році.

ся Христина Ненно Експертка з ЖКГ Якщо ми говоримо про маленькі містечка та села, де немає величезних водоканалів, хоча вони є в переліку НКРЕКП, то щодо них може прийняти рішення про підвищення місцева влада. Однак воно має бути економічно обґрунтованим. І хочу нагадати, що у нас є закон України 7427 про встановлення мораторію на підвищення тарифу на гаряче водопостачання і тепло.

"Наприкінці минулого року у деяких маленьких містечках зросли тарифи на холодну воду на понад 14%", – резюмує Ненно. Вона додає, що нині Держстат закритий, тож неможливо проаналізувати де та на скільки зросла ціна.

Підвищення тарифів

Олег Попенко Експерт з ЖКГ НКРЕКП в буквальному сенсі 26 грудня 2022 року оголосило про підняття тарифів, але потім через три дні відмінили власне рішення, згідно з яким тарифи повинні були піднятись, зіславшись на помилки в розрахунках. Але тут потрібно розуміти інше, те, що вони планували навіть вдвічі підняти тарифи: з 1 січня – на 10% та з першого червня – на 10%. Тобто планувалось підняти тарифи для водоканалів десь приблизно на 20%. Однак поки такого рішення немає.

Нагадаємо, що НКРЕКП скасувала своє рішення 30 грудня 2022 року, аргументувавши це тим, що при оформленні рішення виявилося, що члени комісії голосували за різні проєкти, тож відбулась плутанина.

Голова відомства Констянтин Ущаповський підкреслив, що запропоноване рішення суттєво відрізняється від проєкту, який був оприлюднений на сайті, тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів. Тож після цього проєкти рішень про коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

Чи зросли для когось тарифі попри скасування рішення НКРЕКП

Поки що тарифи для клієнтів водоканалів, які підпорядковуються НКРЕКП, не зміняться. А от для інших підприємств це цілком можливо. Адже вже є такі випадки.

Але на сьогодні не знаю багато громад, які дійсно вирішать під час дії воєнного стану піти на цей крок і підвищити тарифи для населення, оскільки людям і так важко сплачувати за спожиті комунальні послуги. Якщо підсумувати, то такий розвиток подій має право на існування, згідно з законодавством, яке чинне на сьогодні,

– зазначає Христина Ненно.

Чи можуть тарифи зрости для всіх

На думку Попенка, виключати можливість підвищення тарифів й в рамках рішення НКРЕКП цьогоріч теж не варто. Адже відповідне рішення ми вже бачили наприкінці минулого року, отже потреба у цьому є. Також він відмічає й не найкращий стан водоканалів, тому підкреслює, що інфраструктура таки потребує відновлення, але разом з тим наголошує, що це не відбувається внаслідок підняття тарифів.

Підняття тарифів не розв'яже питання стану інфраструктури. Це лише ще збільшить заборгованість за житлово-комунальні послуги й все. Наразі немає ніяких ані цифр, ані даних. В принципі жодного документа, який, наприклад, би сказав, що через місяць будуть підняті тарифи. Було таке рішення 26 грудня 2022 року, але його скасовували. Інших – не було,

– резюмує Попенко.

До слова, Костянтин Ущаповський 30 січня в ефірі телемарафону розповідав, що після завершення опалювального сезону тарифи на комунальні послуги можуть переглянути. Мовилось перш за все про енергетиків, яким коштом тарифів хочу підвищити зарплатню.