Изменится ли цена на продукты из-за землетрясений в Турции

Как рассказывает Максим Гопка, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса, землетрясения в Турции не могут вызвать дефицит овощей в Украине.

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Однако логистика трансформировалась, а снабжение продуктов несколько изменилось. А значит, некоторых категорий продуктов будет меньше.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Главный экспортер имеет некоторые проблемы с логистикой из-за землетрясений и временно есть изменения, или переломы. Это как если вы остановили машину, она простаивает какой-то период времени, и когда вы ее отпускаете – это не значит, что она одновременно изменит ситуацию на рынке, приедет и выгрузит ящик огурцов или помидоров. Этот промежуток времени оказывает существенное влияние на рынок, а между спросом и предложением возникает дисбаланс, заставляющий цену либо подняться, либо снизиться.

Почему огурцы так рекордно выросли в цене

Обратите внимание, огурцы в среднем подорожали на 75 – 80%. В настоящее время средняя цена обычных огурцов составляет 144 гривны. Только в январе их цена была 75 – 78 гривен.

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На столь рекордную цену повлияли не только землетрясения в Турции и нарушение логистики, но и уменьшение объемов собственной продукции на внутреннем рынке.

Внутренний производитель то максимальное количество товара, которое мог, уже отправил на внутренний рынок. Мы, как всегда, сезонно в конце зимы – в первые недели весны еще держимся на импортных товарах, но большая часть экспорта была из Турции,

– говорит аналитик.

Интересно, что растут в цене и томаты. В настоящее время их стоимость около 112 гривен за килограмм. В то время как в январе они стоили 84 гривны.