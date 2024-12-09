В обмінниках цінопад: долар та євро суттєво втратили вартість
9 грудня 2024, 09:52Читать новость на русском
В банках долар при купівлі та продажу подешевшав. В обмінниках також впала ціна, особливо щодо євро, при обміні валюти в гривню. А на чорному ринку ситуація залишається більш-менш спокійною.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 9 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (-10 копійок проти 6 грудня) та продаж по 41,80 гривні (-10 копійок).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 43,67 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,30 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (+2 копійки), а продати по 41,80 гривні (без змін).
- Купівля євро по 44,17 гривні (+7 копійок), а продаж по 44,24 гривні (-1 копійка).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,02 гривні (-19 копійок), а продають по 41,85 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,37 гривні (-50 копійок), а продають по 44,37 гривні (+12 копійок).
Який буде долар в ціні
За словами банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, цього тижня не передбачається суттєвого зростання цін на долар.
Як ми прогнозували раніше, навряд чи валютний ринок очікують стрімкі зміни: на ринку діє режим керованої гнучкості, який унеможливлює подібне явище. Крім того, обсяг міжнародної фінансової допомоги дає більше свободи регуляторові.
Цього тижня очікується, що курс долара на міжбанку 41,4 – 41,8 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,5 – 42 гривні за долар.