Ціни сягають рекордів: війна змушує шукати альтернативу нафті та газу
- Ціни на вугілля піднялися на 9,3% до 150 доларів за тонну через скорочення видобутку нафти в Перській затоці та дронову атаку на Катар.
- Ціни на газ у Європі зросли на 30%, а ф'ючерси на газ у США також досягли найвищого рівня за місяць на тлі конфлікту на Близькому Сході.
Ціни на вугілля у понеділок, 9 березня, підскочили найвище з листопада 2024 року. Оскільки війна на Близькому Сході продовжується, країни змушені шукати інші енергоносії на заміну нафті та газу.
Як зросли ціни на вугілля?
Зростання продемонстрували ф'ючерси на вугілля в Ньюкаслі, які є еталоном для Азії, пише Bloomberg.
Вартість вугілля підвищилася на 9,3% – до 150 доларів за тонну у понеділок.
Експерти говорять, що це сталося після різкого зростання цін на нафту, які сягнули майже 120 доларів за барель.
- Річ у тім, що скільки виробники в Перській затоці скоротили видобуток нафти.
- На додачу минулого тижня дронова атака Ірану змусила Катар призупинити найбільший у світі експортний комплекс із виробництва скрапленого природного газу. А він забезпечує близько 20% світових постачань.
У підсумку це змусило покупців шукати альтернативи. Наприклад, деякі імпортери, як-от Тайвань, розглядають можливість наростити використання вугільних електростанцій, якщо перебої виявляться тривалими.
Як ростуть ціни на газ?
Ціни на газ у понеділок також зросли. У Європі природний газ подорожчав на 30%, пише Bloomberg.
- Ф’ючерси на природний газ у США теж зросли, досягнувши найвищого рівня за місяць.
- Тоді як спотові ціни в Азії за тиждень подвоїлися і залишаються на високому рівні.
Наразі найнапруженіша ситуація з газом саме в Європі. Адже вона майже витратила свої запаси палива, а зараз необхідно наповнювати сховища до наступної зими.
Європейцям доведеться конкурувати за газ із країнами Азії, а обсяги постачань можуть бути обмеженими.
Конфлікт уже триває десятий день і не демонструє ознак послаблення. Це створює нову хвилю невизначеності на енергетичних ринках та посилює інфляційний тиск,
– говорять аналітики.
Зауважте! Фахівці прогнозують, що найближчим часом ціни на газ продовжать зростати, поки учасники ринку оцінюватимуть, як зупинка заводу у Катарі вплине на обсяги постачання.
Що відомо про зростання цін на нафту?
Тиск на світові енергетичні ринки посилюють проблеми з судноплавством через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для експорту газу та нафти.
Катар попереджає, що у разі подальшого загострення конфлікту з Іраном всі виробники енергоносіїв у країнах Перської затоки можуть припинити експорт. За оцінками, такий сценарій цілком реальний і може втілитися вже протягом найближчих тижнів, якщо бойові дії не вщухнуть.
Проте президент США Дональд Трамп заявив, що зростання цін на нафту є "дуже малою ціною, яку треба заплатити". При цьому він додав, що вартість нафти стрімко знизиться, коли загроза ядерної програми Ірану буде ліквідована.