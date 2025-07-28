10 копійок можна продати за 20 000 гривень: як розпізнати цінну монету

10 копійок 1992 року можна продати за 13, 18 чи 20 000 гривень, залежно від різновиду. Цінну монету можна розпізнати за кількома особливостями.

Які монети 10 копійок найбільш цінні?

Існує багато різновидів 10 копійок, серед яких є як рядові, так і рідкісні, ціна на які доходить до 20 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ресурс "Монети-ягідки".

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До найдорожчих різновидів можна віднести:

1.14ГАм – 10 000 - 13 000 гривень;

1.34АБм – 5 000 - 7 000 гривень;

2.21ВАк – 10 000 - 18 000 гривень;

3.11ДАм – 6 000 - 9 000 гривень;

3.12ДАм – 6 000 - 8 000 гривень;

3.31ЖАг – 8 000 - 16 000 гривень;

4ВАм – 14 000 - 20 000 гривень.

Як визначити цінність монети?

Щоб дізнатись скільки коштує ваша монета, потрібно визначити її різновид. Його позначають цифрами та літерами:

цифри – штамп аверсу (сторона з гербом);

великі літери – штамп реверсу (сторона з номіналом);

маленька літера – тип гурту.

Гурт у 10 копійок буває:

г – гладкий

м – з дрібною насічкою;

к – з крупною насічкою.

Як відрізнити штам аверсу:

штамп 1 – середній зуб тризуба з потовщенням зверху, одиниця дати з хвостиком (італійський варіант);

штамп 2 – тонкий середній зуб тризуба;

штамп 3 – товстий середній зуб тризуба;

штамп 4 – вдавлений тризуб (англійський варіант).

Штампи аверсу / "Монети-ягідки"

Як відрізнити штамп реверсу:

АА – гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

БА – гроно №2 у формі великого тупокутного трикутника, нижня ягода менша за інші;

ВА – гроно №2 у формі малого тупокутного трикутника, ягоди великі;

ГА – гроно №2 у формі малого тупокутного трикутника, ягоди малі;

ДА – 6 ягід у гроні №6, верхня ягода розташована на рівні з основою одиниці;

ЕА – 6 ягід у гроні №6, верхня ягода розташована на рівні слова "копійок".

Штампи реверсу / "Монети-ягідки"

Де продати монети?

Розбагатіти на старих монетах можна, продавши їх через інтернет-аукціони або нумізматам при особистій зустрічі.

Найвідоміші сайти з купівлі-продажу монет в Україні: Віоліті, форум "Монети ІТК", New Auction, Monitex.



