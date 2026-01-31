Кінець ціновій "стелі": ЄС готує радикальний удар по нафтових доходах Путіна

Євросоюз розглядає пропозицію замінити цінову стелю на російську нафту повною забороною на надання морських послуг. Це значно ускладнить Москві транспортування сировини морем і ще більше вдарить по доходах Кремля.

Яку заборону розглядають у ЄС?

За даними поінформованих джерел, суцільна заборона може стати частиною нового пакета санкцій ЄС проти Москви, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Якщо країни блоку підтримають цей крок, європейським компаніям заборонять надавати будь-які послуги зі страхування чи транспортні послуги для перевезення нафти Росії, незалежно від її ціни.

Повна заборона суттєво посилила б обмеження щодо російської нафти та спростила б контроль за дотриманням санкцій,

– говорять європосадовці на умовах анонімності.

У Єврокомісії наразі відмовилися від офіційних коментарів щодо можливої заборони.

Важливо! Нещодавно ЄС знову переглянув граничну ціну на російську нафту, яка перевозиться морем. З 1 лютого 2026 року "стеля" становитиме 44,1 долара за барель, йдеться в указі Єврокомісії.

Які санкції готує Євросоюз?

Заборона на морські послуги може стати частиною 20-го пакету санкцій ЄС від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Його планують затвердити до кінця лютого 2026 року.

Окрім нафтових обмежень, у новому пакеті очікуються:

санкції проти російських банків та нафтових компаній;

обмеження на криптовалютні послуги;

заходи проти фінансових установ у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції;

розширення списку підсанкційних суден "тіньового флоту";

торгівельні обмеження на товари, необхідні Росії для виробництва зброї, та імпорт російських металів.

Уперше ЄС планує застосувати інструмент для протидії обходу санкцій проти Росії, який передбачає заборону на експорт верстатів та радіообладнання до Киргизстану.

Зауважте! Втім, для ухвалення нового рішення ЄС необхідна згода всіх країн блоку. А деякі європейські столиці вже висловилися проти заміни цінової "стелі" на нафту повною забороною морських послуг.

Що означає цінова "стеля" для Росії?