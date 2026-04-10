Робота лоукостерів під загрозою: що буде з цивільними польотами в Європі

Через паливну кризу та можлиивй дефіцит пального в Європі, під загрозою опиняються цивільні авіарейси та робота лоукостерів. Так, на авіапальне ціни стрімко зростають, а ресурсу стає все менше, як наслідок – рейси можуть стати економічно недоцільними.

Що буде з цивільними польотами в Європі?

Про те, чи буде дефіцит авіапального та як паливна криза впливає на цивільну авіацію, розповів для 24 Каналу Богдан Долінце.

Дивіться також У Львові повертають безкоштовні пересадки у громадському транспорті: стала відома дата

Передусім, якщо аналізувати цивільну авіацію Європи, то потрібно розуміти, що 30 – 50% авіапалива постачали з країн Перської затоки. Тому через нинішню ситуацію на Близькому Сході скорочення поставок "може бути суттєво відчутним".

Як пояснює експерт, деякі країни оцінюють, що дефіцит авіаційного пального настане протягом 3 – 5 місяців, залежно від держави. Тут враховують наявні запаси ресурсу. Однак, як зазначає Долінце, це стосується не всіх країн. Наприклад, є Польща, де є переробка нафтопродуктів і очікується, що цю країну дефіцит авіапального взагалі не зачепить.

Водночас потрібно враховувати, що щорічна кількість рейсів у Європі складає сотні тисяч.

Скорочення поставок авіапалу може в першу чергу вплинути на скорочення кількості рейсів. Як наслідок, авіакомпанії будуть вимушені скасовувати авіапальне і в тому числі здорожчувати вартість квитків за рахунок більшої конкуренції,

– додав експерт.

Також бойові дії в Перській затоці фактично призвели до закриття повітряного простору над країнами Близького Сходу. Авіамаршрути стали довшими та відповідно збільшилась кількість пального, яке потрібне для перельоту від Європи до Азії.

Зокрема експерт акцентував на тому, що нині деякі авіакомпанії вже оголосили про скорочення рейсів.

Це дає можливість скорочення авіарейсів в тих аеропортах, які нададуть інформацію, що вони не зможуть своєчасно забезпечувати відповідну кількість авіапалива, або вартість авіапалива суттєво зросте, і відповідні авіарейси стануть економічно недоцільними,

– сказав Долінце.

Він пояснив, що передусім це стосується авіакомпаній Low Coaster (бюджетних перевізників), які під час здорожчання авіапального діють однаково – "або згортають загалом рейси, або їх скасовують, адже економічно такі польоти стають недоцільними".

Що ще потрібно знати про можливий дефіцит авіапалива?

Якщо Ормузьку протоку не відкриють, протягом 3 тижнів аеропорти Європи можуть зіштовхнутися із системним дефіцитом авіапалива, пише FT.

Так, від початку війни на Близькому Сході ціни на авіацільне пальне зросли до 1 573 доларів за тонну в Північно-Західній Європі. Водночас відомо, що до війни ціна була меншою вдвічі. Тонна авіапального коштувала 750 доларів.

Нині ж європейські авіакомпанії заявляють, що ресурсу вистачить лише на кілька тижнів. Постачальники зокрема не можуть гарантувати надання пального на травень.

Ситуація має також глобальні наслідки. Якщо в літній сезон, коли традиційно фіксують пік авіаперевезень, пального не вистачатиме, – економіки країн ЄС опиняються під загрозою.

Зауважте! На 2026 рік рівень чистого прибутку світової авіагалузі мав становити 41 мільярд доларів, що на 3,8% більше, ніж у 2025 році. Очікувалося, що нинішній рік стане рекордним для галузі за доходами. Однак такий прогноз Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) розробила наприкінці 2025 року, коли про війну в Ірані та дефіцит авіаційного пального не йшлося.

Зокрема нестача авіапального в Європі може вплинути й на Україну та забезпечення Повітряних сил.

Що відомо про ціни на пальне в Україні та можливий дефіцит?