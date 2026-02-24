Росія обстріляла інфраструктуру "Нафтогазу": об’єкт зупинив роботу

Російські війська 24 лютого знову вдарили по газовидобувних потужностях групи "Нафтогаз" – цього разу під атакою опинився об’єкт у Харківській області. Ударів завдали безпілотниками, роботу підприємства призупинено.

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Що відомо про наслідки атаки Росії по газовидобуванню України?

Впродовж усієї доби 24 лютого росія вчергове атакує газовидобувну інфраструктуру групи Нафтогаз. Цього разу удари завдано по об'єкту на Харківщині із застосуванням дронів. Атака триває,

– повідомив він.

У компанії зазначають, що від початку року це вже 26-та атака на об’єкти групи.

Загалом у 2025 році зафіксовано 229 атак на об’єкти компанії – це більше, ніж за попередні три роки разом узяті. Від початку повномасштабної війни кількість таких ударів сягнула 401.

За підрахунками компанії, з 2022 року по її інфраструктурі застосували понад 1700 засобів ураження – ракети, безпілотники та артилерію. Лише цього року – 1399 одиниць.

Через регулярні обстріли компанія втратила частину власного видобутку. Щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону, доводиться імпортувати додаткові обсяги газу.

Якою була попередня атака по "Нафтогазу"?