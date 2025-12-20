Чи буде дефіцит пального в України через удари по мосту на Одещині: Кулеба дав чітку відповідь

Після удару по мосту біля Маяків в Одеській області виникли побоювання через можливий дефіцит пального в Україні. Проте наразі передумов для цього немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби під час розмови із журналістами.

До теми 60 гривень за літр: чи чекати таких цін на пальне у 2026 році

Що сказав Кулеба про ситуацію з пальним та цінами?

Олексій Кулеба зазначив, що Міністерство розвитку проводило зранку 20 грудня нараду з перевізниками та проговорили проблемні питання.

Дійсно, це частина ринку (пального, яке завозилося через міст через Маяки – 24 Канал), вона точно не більша, ніж половина, в межах 40%. В принципі, поки не бачимо ніяких передумов, щоб це призвело до зростання цін на роздрібне пальне або ж гуртове, нам це підтверджують перевізники та оператори,

– наголосив віцепрем'єр.

Стосовно логістики в Одеській області Кулеба зауважив, що удар по мосту поблизу Маяків призвів до ускладнення транспортування. Але зберігається можливість сполучення через залізничні колії, і ті вантажні автівки, які нині стоять в районі міста Ізмаїл, вони через Молдову транзитом зайдуть в Україну.

"Всі перевізники розуміють і досить адекватно сприймають реальність. Будуть змінювати свою логістику через інші країни, а також через ті альтернативні шляхи, які ми їм даємо в Одеській області", – пояснив Кулеба.

Що казали в уряді про ціни на пальне в Україні?