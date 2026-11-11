Постраждало технологічне обладнання: росіяни вдарили по Нафтогазу

Уночі російські війська атакували реактивними дронами об'єкт Групи Нафтогаз у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Що сталося внаслідок російської атаки

Внаслідок удару було пошкоджено технологічне обладнання, про що повідомили у Нафтогазі.

Ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги персонал перебував у безпечному місці.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу,

– зазначив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Наразі фахівці компанії оцінюють завдані збитки та координують дії з місцевою владою.

Нагадаємо, що Дніпропетровщина регулярно потерпає від цілеспрямованих ударів по критичній інфраструктурі. Зокрема, вранці 6 листопада окупанти атакували об'єкти ДТЕК, що також призвело до пожеж та пошкодження обладнання.

А протягом ночі 7 листопада ворог тричі вдарив по нафтогазовому об'єкту Групи Нафтогаз у центральній частині України. На підприємстві виникла пожежа. Проте ніхто з працівників не постраждав.