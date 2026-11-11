Пострадало технологическое оборудование: россияне нанесли удар по "Нафтогазу"

Что произошло в результате российской атаки

В результате удара было повреждено технологическое оборудование, о чем сообщили в "Нафтогазе".

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Никто из сотрудников не пострадал. Во время воздушной тревоги персонал находился в безопасном месте.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место. Благодарю их за быструю и профессиональную работу– отметил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В настоящее время специалисты компании оценивают нанесенный ущерб и координируют действия с местными властями.

Напомним, что Днепропетровская область регулярно подвергается целенаправленным ударам по критической инфраструктуре. В частности, утром 6 ноября оккупанты провели атаку на объекты ДТЭК, что также привело к пожарам и повреждению оборудования.

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А в течение ночи 7 ноября враг трижды нанес удары по нефтегазовому объекту Группы "Нафтогаз" в центральной части Украины. На предприятии возник пожар. Однако никто из работников не пострадал.