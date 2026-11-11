Постраждало технологічне обладнання: росіяни вдарили по Нафтогазу

Що сталося внаслідок російської атаки

Внаслідок удару було пошкоджено технологічне обладнання, про що повідомили у Нафтогазі.

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Ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги персонал перебував у безпечному місці.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу– зазначив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Наразі фахівці компанії оцінюють завдані збитки та координують дії з місцевою владою.

Нагадаємо, що Дніпропетровщина регулярно потерпає від цілеспрямованих ударів по критичній інфраструктурі. Зокрема, вранці 6 листопада окупанти атакували об'єкти ДТЕК, що також призвело до пожеж та пошкодження обладнання.

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А протягом ночі 7 листопада ворог тричі вдарив по нафтогазовому об'єкту Групи Нафтогаз у центральній частині України. На підприємстві виникла пожежа. Проте ніхто з працівників не постраждав.