Постраждало технологічне обладнання: росіяни вдарили по Нафтогазу

Удар по об'єкту Групи Нафтогаз / Фото Нафтогаз у Фейсбуці
Уночі російські війська атакували реактивними дронами об'єкт Групи Нафтогаз у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Що сталося внаслідок російської атаки
Внаслідок удару було пошкоджено технологічне обладнання, про що повідомили у Нафтогазі.
Ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги персонал перебував у безпечному місці.
Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу
Наразі фахівці компанії оцінюють завдані збитки та координують дії з місцевою владою.
Нагадаємо, що Дніпропетровщина регулярно потерпає від цілеспрямованих ударів по критичній інфраструктурі. Зокрема, вранці 6 листопада окупанти атакували об'єкти ДТЕК, що також призвело до пожеж та пошкодження обладнання.
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А протягом ночі 7 листопада ворог тричі вдарив по нафтогазовому об'єкту Групи Нафтогаз у центральній частині України. На підприємстві виникла пожежа. Проте ніхто з працівників не постраждав.
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