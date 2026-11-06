Ворог знову вдарив по енергооб'єктах Дніпропетровщини: спалахнула пожежа

Що відомо про наслідки обстрілу

Цього разу під удар потрапили одразу кілька об’єктів ДТЕК, які ворог уже атакував раніше, повідомили в компанії.

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За інформацією енергетиків, росіяни вдарили по кількох об’єктах на Дніпропетровщині вранці 6 листопада. Внаслідок атаки сталося займання.

Сьогодні вранці під удар потрапили одразу кілька наших об’єктів. Влучання пошкодили обладнання й спричинили пожежу– повідомили в ДТЕК.

Наразі фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. У компанії запевнили, що намагаються якнайшвидше повернути електропостачання.

Робимо все можливе, щоб у кожній домівці були світло й тепло– наголосили енергетики.

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Водночас у ДТЕК не уточнили, скільки саме об’єктів зазнали пошкоджень.

Зауважте! У ДТЕК наголосили, що ці об’єкти раніше вже постраждали від російських атак. Тоді енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонти та повернути електрику всім родинам.

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Як ворог тероризує Дніпропетровщину

7 жовтня російський FPV-дрон упав і здетонував на в’їзді до території однієї з дільниць ДТЕК. Тоді в компанії повідомили, що це вже дев’ятий цілеспрямований удар по цій конкретній дільниці від початку осені.

Наступного дня, 8 жовтня, росіяни атакували ще один об’єкт ДТЕК, а вранці 9 жовтня вдарили по іншому. Внаслідок обстрілів було пошкоджено енергообладнання та виникла пожежа. Працівники компанії не постраждали.

Нагадаємо, Дніпропетровщина регулярно потерпає від цілеспрямованих атак на критичну інфраструктуру. Нагадаємо, наприкінці жовтня Росія здійснила серію масованих ударів по енергетиці Дніпра та Кам'янського, через що довелося вводити екстрені відключення світла. Тоді без електропостачання залишилися десятки мікрорайонів, а також зупинився рух міського електротранспорту.

Крім того, під час нальоту дронів на підприємства ДТЕК 31 жовтня значних руйнувань зазнали технологічні споруди, а троє гірників отримали поранення.