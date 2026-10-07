Що саме сталося на об'єкті та чи є постраждалі

Вранці ворожий FPV-дрон впав та здетонував на в'їзді до території однієї з дільниць компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. На щастя, внаслідок вибуху ніхто з працівників підприємства не постраждав, про що повідомляє прес-служба компанії ДТЕК.

Попри щоденну небезпеку, робимо все можливе, щоб у кожній домівці була електрика. Битва за світло триває,

– наголосили представники енергокомпанії.

Енергетики зазначають, що це вже дев'ятий цілеспрямований удар по цій конкретній дільниці від початку вересня. Російські окупанти систематично намагаються зруйнувати обладнання у прифронтових районах, щоб залишити місцевих жителів без електропостачання.

Проте фахівці продовжують оперативно усувати наслідки та підтримувати стабільність мережі, захищаючи енергетичний фронт.

Раніше ми розповідали, що у ніч на 7 жовтня росіяни знову завдали ракетного удару по Київщині. Внаслідок удару було знищено складські приміщення видавництва "Книголав" на Подолі, де зберігалися книги, які відновили після першого удару у липні.